В Казани «завоют» сирены, оповещающие о ЧС

Сирены заработают утром

В Казани 1 октября запустят сирены, оповещающие о чрезвычайной ситуации, об этом сообщили сегодня в ГУ МЧС России по РТ.

С 9 до 10 часов будут запущены системы речевого оповещения РСУ-300 с текстом "Внимание! Проводится проверка системы оповещения населения", с 9:00 будут перехвачены трансляции телеканала "Татарстан — Новый век", там будут показывать или читать текст "Внимание! Проводится проверка системы оповещения Республики Татарстан".

Также с 9:30 до 10:30 будет организовано оповещение персонала на всех крупных опасных производственных объектах республики через локальные системы оповещения.

Аналогичные оповещения запустят во всех районах Татарстана.

МЧС просит соблюдать спокойствие.

- Звучание электромеханических сирен означает подачу предупредительного сигнала гражданской обороны "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!", по которому необходимо включить радиотрансляционные приемники и телевизоры и прослушать специальное сообщение, - отмечали в МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что "понимание степени угрозы, знание сигналов гражданской обороны и адекватные действия при угрозе чрезвычайной ситуации помогут спасти жизнь вам и вашим близким".

Напомним, полгода назад в Казани уже проходили подобные тренировки.