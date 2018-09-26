В Минтруде собираются отказаться от термина «инвалиды»‍

Министерство труда России планирует отказаться от слова «инвалиды» и заменить его термином, который в полной мере отражал бы правозащитную модель государственной политики по отношению к людям с ограниченными возможностями, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В частности, термин «инвалиды» хотят исключить из текста федерального закона «О защите инвалидов». Для решения вопроса с заменой терминологии министерство планирует заказать научно-исследовательскую работу у Федерального бюро медико-социальной экспертизы. Кроме того, данный вопрос хотят обсудить с общественными организациями инвалидов.

В феврале эксперты комитета ООН по правам людей с ограниченными возможностями рекомендовали России отказаться от использования термина «инвалид». Такое решение было принято в связи с тем, что Москва в 2012 году ратифицировала конвенцию ООН о правах людей с ограниченными возможностями.