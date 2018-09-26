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В Минтруде собираются отказаться от термина «инвалиды»‍

В Минтруде собираются отказаться от термина «инвалиды»‍
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Фото: pixabay.com

Министерство труда России планирует отказаться от слова «инвалиды» и заменить его термином, который в полной мере отражал бы правозащитную модель государственной политики по отношению к людям с ограниченными возможностями, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В частности, термин «инвалиды» хотят исключить из текста федерального закона «О защите инвалидов». Для решения вопроса с заменой терминологии министерство планирует заказать научно-исследовательскую работу у Федерального бюро медико-социальной экспертизы. Кроме того, данный вопрос хотят обсудить с общественными организациями инвалидов.

В феврале эксперты комитета ООН по правам людей с ограниченными возможностями рекомендовали России отказаться от использования термина «инвалид». Такое решение было принято в связи с тем, что Москва в 2012 году ратифицировала конвенцию ООН о правах людей с ограниченными возможностями.

N. Vildanov, 27.09.2018, 09:29
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин27 сентября 2018, 09:39
Для остальных введут обозначение "РАБ"
Лучший комментарий
0
11
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Горожанин27 сентября 2018, 09:44
Идиотизм. Что в лоб, что по лбу. Как много в мире тупых людей,которым делать нечего. Деньги бюджетные девать уже некуда?
2
8
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Горожанин27 сентября 2018, 09:50
В ответ на комментарий пользователя
Идиотизм. Что в лоб, что по лбу. Как много в мире тупых людей,которым делать нечего. Деньги бюджетные девать уже некуда?
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Больше проблем нет
0
6
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Прохожий27 сентября 2018, 09:52
Надо не слова менять, а отношение к этим людям...
2
3
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Горожанин27 сентября 2018, 10:00
Министерство труда надо упразднить. Бесполезное сборище ненужных людишек.
1
3
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Гранатовый браслет27 сентября 2018, 10:02
Замечено: водители с наклейкой "инвалид" - самые агрессивные.
0
1
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Горожанин27 сентября 2018, 10:02
Решили показать народу свою,якобы,работу.
0
0
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Горожанин27 сентября 2018, 10:06
Еще многие ДЕБИЛЫ вместо слова "последний" говорят слово "крайний", как-будто они суеверные летчики или моряки отправляющиеся в поход или полет. Это из той же серии.
0
1
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Горожанин27 сентября 2018, 10:19
Афроамериканец, 1й родитель и 2й родитель, полицаи... Добрались до инвалидов, что дальше?
0
1
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Горожанин27 сентября 2018, 10:31
В ответ на комментарий пользователя
Решили показать народу свою,якобы,работу.
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Да нет, уже показывают что кладут на народ. Страна непуганых идиотов.
0
0
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Горожанин27 сентября 2018, 10:33
В ответ на комментарий пользователя
Замечено: водители с наклейкой "инвалид" - самые агрессивные.
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Потому, что это ряженые инвалиды. Особенно их много на тойотах ленд крузерах
0
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