Казань сегодня: новые автобусы, избиение около станции и госпитализация певца

Стало известно, когда планируется построить платную трассу Казань - Москва

Платную дорогу из Казани в Москву собираются построить к 2024 году, рассказал накануне председатель правления компании Сергей Кельбах "Автодор".

По его словам, уже в октябре начнется проектирование трассы.

Казани передали 30 автобусов на природном газе

В Казани местным ПАТП передали 30 автобусов "НЕФАЗ" и Lotos, работающих на природном газе, церемония передачи прошла сегодня на площадке у Центра семьи "Казан". При этом до конца года городу будет переданы еще около 70 автобусов.

За счет этих закупок автобусный парк в Казани обновится на 45% и станет самым молодым в России.

В Казани около станции метро мужчина жестоко избил мальчика-инвалида

В Казани у станции метро "Яшьлек" на улице Декабристов мужчина избил 17-летнего подростка-инвалида, который попросил его помочь узнать, где он находится. Об этом сообщает телеканал "Эфир".

В мэрии Казани прокомментировали сообщения о ликвидации городского отряда спасателей

В мэрии Казани прокомментировали сообщения из соцсетей о том, что в городе ликвидируется поисково-спасательный отряд при Управлении гражданской защиты исполкома, по данным властей, сообщения о ликвидации несколько искажены.

Популярный певец Элвин Грей госпитализирован в Казань с необычным диагнозом

Известный певец татаро-башкирской эстрады Элвин Грей (настоящее имя Радик Юльякшин) попал в больницу. Информация об этом появилась в «Инстаграме» певца.

Сообщается, что артиста госпитализировали в Казань с диагнозом «акустическая травма».