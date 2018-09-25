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«Водоканал»: Казани может хватить питьевой воды только на 50 лет

"Водоканал": Казани может хватить питьевой воды только на 50 лет
16+
Фото: kzn.ru

Казани может хватить питьевой воды только на ближайшие 50 лет, об этом рассказал сегодня во время экскурсии на Волжском водозаборе директор "Водоканала" Андрей Егоров.

По словам Егорова, с каждым годом снижается качество поднимаемой воды, это происходит из-за халатного отношения к природным ресурсам. Если не прекращать загрязнять водоемы, воды, пригодной для питья, хватит лишь на 50 лет, уже сегодня на первом подъеме вода действительно была мутной и имела желтый оттенок.

Воду для очистки забирают с русла реки, после чего ее очищают с использованием гипохлорит натрия, который позволяет сохранять в воде полезные элементы, при этом достаточно хорошо ее очищая. 

Несмотря на то, что воду можно пить из-под крана, ее нельзя сравнивать с бутилированной, так как обычная вода стоит 19 рублей за 1000 литров. 

- Единственным препятствием для того, чтобы употреблять воду из крана, здесь может выступать вторичное загрязнение в тупиковых сетях, где вода может застаиваться и впоследствии приобретать "ржавый" оттенок, - говорится на официальном портале мэрии города.

N. Vildanov, 26.09.2018, 17:05
Тэги: ЖКХ
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Комментарии

Горожанин26 сентября 2018, 17:24
А может лучше не строить коттеджи с прямым сливом канализации выше водозабора? >:>
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2
15
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Нечто26 сентября 2018, 17:29
19р за 1000 литров? 8-|
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Горожанин26 сентября 2018, 17:32
В ответ на комментарий пользователя
А может лучше не строить коттеджи с прямым сливом канализации выше водозабора? >:>
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коттеджи мелочь по сравнению с предприятиями. а вот уже очищенную вливают в грунт в/к, месяцами иногда - это сейчас факт
2
5
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Горожанин26 сентября 2018, 17:34
Ну-ну, а магистральные трубы вовремя менять не пробовали?
а то вода неделями течет по улицам после прорыва труб пока бригады ремонтные приедут
1
7
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Горожанин26 сентября 2018, 17:45
Дальше то что? Какое резюме? Статья как обрубок? Это все к чему тут написано?
3
2
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Горожанин26 сентября 2018, 17:49
В ответ на комментарий пользователя
Дальше то что? Какое резюме? Статья как обрубок? Это все к чему тут написано?
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А, все ясно, водоканал говорит, что если вода из крана грязная, то вы сами, как бы это литературно сказать, самки собак, в этом виноваты.
0
6
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Горожанин26 сентября 2018, 17:57
Когда МСЗ построят тоже так же скажут, если хотите чистым воздухом дышать, сами думайте, что с этим делать.
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6
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Горожанин26 сентября 2018, 18:06
Воды чистой нет, воздуха чистого нет, но вы рожайте, поднимайте демографию.
1
5
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Горожанин26 сентября 2018, 18:18
В ответ на комментарий пользователя
Когда МСЗ построят тоже так же скажут, если хотите чистым воздухом дышать, сами думайте, что с этим делать.
Развернуть
Разные вещи, МСЗ сразу будут строить с учетом всех экологических стандартов. Очистка будет нормальная.
2
1
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2018, 18:18
В ответ на комментарий пользователя
Воды чистой нет, воздуха чистого нет, но вы рожайте, поднимайте демографию.
Развернуть
Пока что все в пределах нормы.
Вот когда будет иначе, тогда начинайте шум поднимать.
1
0
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Горожанин26 сентября 2018, 18:20
Пох вообще
0
1
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Горожанин26 сентября 2018, 18:21
В ответ на комментарий пользователя
Разные вещи, МСЗ сразу будут строить с учетом всех экологических стандартов. Очистка будет нормальная.
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Да ладно вам сказки писать. Фильтры МСЗ стоят как пол завода, как думаете их будут менять своевременно и вообще их менять будут? Или как в машинах с катализатором пробьют ломом и поставят дачик-обманку.
0
7
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горожанин26 сентября 2018, 18:22
у нас на улице трубу прорвало вода течет уже 2недели,водоканал все едет и едет...конечно скоро так вся вода и уйдет
0
3
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Горожанин26 сентября 2018, 18:52
В ответ на комментарий пользователя
Пока что все в пределах нормы.
Вот когда будет иначе, тогда начинайте шум поднимать.
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а когда будет иначе - просто нормы поднимут B-|
0
0
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Горожанин26 сентября 2018, 18:53
В ответ на комментарий пользователя
Пока что все в пределах нормы.
Вот когда будет иначе, тогда начинайте шум поднимать.
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про рутений уже забыли? а он никуда не делся 8-*
0
0
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Горожанин26 сентября 2018, 18:54
Эти из Водокпнала вообше шуллера ещё те. Чувствуют себя монополистами.В начале 2000- х, им выделили миллионы на установку оборудования для сжигания илистых отложений городских. отстойников. Они их ''освоили'' не по назначению, мотивируя типа, чтоб цены за воду не поднимать. И, что то никого не наказали из этой банды.
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