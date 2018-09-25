«Водоканал»: Казани может хватить питьевой воды только на 50 лет

Казани может хватить питьевой воды только на ближайшие 50 лет, об этом рассказал сегодня во время экскурсии на Волжском водозаборе директор "Водоканала" Андрей Егоров.

По словам Егорова, с каждым годом снижается качество поднимаемой воды, это происходит из-за халатного отношения к природным ресурсам. Если не прекращать загрязнять водоемы, воды, пригодной для питья, хватит лишь на 50 лет, уже сегодня на первом подъеме вода действительно была мутной и имела желтый оттенок.

Воду для очистки забирают с русла реки, после чего ее очищают с использованием гипохлорит натрия, который позволяет сохранять в воде полезные элементы, при этом достаточно хорошо ее очищая.

Несмотря на то, что воду можно пить из-под крана, ее нельзя сравнивать с бутилированной, так как обычная вода стоит 19 рублей за 1000 литров.

- Единственным препятствием для того, чтобы употреблять воду из крана, здесь может выступать вторичное загрязнение в тупиковых сетях, где вода может застаиваться и впоследствии приобретать "ржавый" оттенок, - говорится на официальном портале мэрии города.