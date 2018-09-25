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«Взяли без кастинга». Казанские мальчишки рассказали, как попали на шоу к Максиму Галкину

«Взяли без кастинга». Казанские мальчишки рассказали, как попали на шоу к Максиму Галкину
16+
Фото: Нияз Гатауллин
Съемки передачи состоялись в конце августа, но в эфир она вышла только 23 сентября

В прошедшие выходные на Первом канале в шоу Максима Галкина «Лучше всех» приняли участие четыре  мальчика из КазаниМарк, Ратмир, Раис и Тимофей. Юные герои выпуска показали зрителям экстремальные трюки на беспедальных велосипедах – беговелах. Нам захотелось поближе познакомиться с этими молодыми спортсменами и их тренером Сергеем Бандеровым, чтобы узнать, как они попали на шоу, и насколько в Казани популярно катание на беговелах. 

«Финальный трюк был технически сложным для выполнения»

- Попасть на какое-нибудь телевизионное шоу я хотел еще два года назад, но никак не получалось. А недавно увидел, что идет кастинг в передачу «Лучше всех».  Я подал заявку, мне сразу позвонили, мы пообщались по скайпу и нас взяли без кастинга. Съемки были в конце августа, но в эфир передача вышла только 23 сентября, - начал рассказ Сергей.

- Мы приехали в Москву, нас разместили в гостинице и мы сразу пошли на репетицию. Осмотрев площадку, я дал задание подготовить для нас реквизит. Они делают, мы репетируем и через три дня уже снимаем. Сюжет с нами длился около 10 минут, но только с Галкиным мы общались не меньше 20 минут, нашу беседу сократили.

Финальный трюк был технически сложным для выполнения.  Телевизор не смог передать реальную высоту, с которой они прыгали. Ребята – молодцы, справились, а могли расплакаться и уехать. Во время всех трюков я был рядом, хоть и не попал в кадр.

Корреспонденту ProKazan.ru  юные экстремалы рассказали, что мечтают пересесть на велосипеды и даже мотоциклы. Хотя катание на беговелах тоже им доставляет огромное удовольствие и в Москву они ехали с радостью.

- Нам в Москве понравилось. Максима Галкина мы по телевизору до этого уже видели, он нам понравился, - рассказали дети.

Мальчики учатся в разных детских садах, поэтому собираются  вместе только на тренировках.

«Благодаря беговелу ребенок сможет в будущем хорошо управлять мотоциклом и автомобилем»

- В Казанском педагогическом колледже находится детский центр развития, в котором я обучаю детей катанию на беговелах и велосипедах. Занятия носят оздоровительный характер, упор делается на технику управления и исключает тяжелые нагрузки. Эти ребята катаются уже два года, сейчас им по 5-6 лет, - поделился подробностями обучения Сергей.

Дети могут уже и на велосипедах кататься, но проблема в том, что велосипед больше, тяжелее и технически труднее им управлять. Все это сковывает ребенка в развитии его техники. А на беговеле легче обучаться, или делать какие-то сложные упражнения.

- Сам я начала заниматься беговелом года четыре назад, но быстро понял, все они сделаны неправильно, присутствует много технических ошибок, которые не дают ребенку развиваться и повышать свое мастерство. В итоге мне пришлось самостоятельно их дорабатывать.

Благодаря навыкам катания на беговелах, ребенок сможет в будущем хорошо управлять мотоциклом и автомобилем. Сейчас я даю им базу, дальше они могут выбрать bmx, горный велосипед, даунхилл и так далее.

Сейчас идет отбор детей, на новогоднее шоу «Лучше всех», поэтому казанцы могут проголосовать за ребят на сайте Первого канала.

Нияз Гатауллин, 26.09.2018, 20:00
Тэги: Казанцы, Интервью
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