В Казани дети в школах будут оплачивать покупки лицом

В Казани в школах и на спортобъектах дети смогут расплачиваться за покупки при помощи лица, для этого будет внедрена система видеовалидации платежа Face2Pay. Об этом сообщили в пресс-службе банка "Ак Барс".

Сначала школьнику необходимо будет создать профиль в системе, для этого необходима камера смартфона и приложение банка. Характеристики лица записываются в виде вектора — числового кода, который хранится кредитной организацией. Такое решение делает невозможным утечку данных.

- Цифровой портрет пользователя интегрируется с его банковским счетом. Владелец счета самостоятельно устанавливает лимит на списание средств. В оборудованной зоне покупки или контроля система узнает его по лицу и спишет деньги со счета либо пропустит на объект. Для совершения покупки или прохода через барьерную область не нужны ни смартфоны, ни карты и другие традиционные платежные инструменты, - отметили в банке.

В ноябре в качестве теста система будет запущена в офисе банка, а после до конца года она появится в ряде школ Татарстана. Уже в будущем планируется внедрение системы в общественном транспорте и в торговых сетях.

Система оплаты лицом позволит уменьшить очереди, улучшить защиту от краж сотовых телефонов и банковских карт и упростить операции для людей с ограниченными возможностями.