Госдума одобрила во втором чтении пенсионную реформу. Осталось еще одно чтение и Путин

Госдума приняла во втором чтении законопроект о реформе пенсий в России, сообщает РИА Новости.

Пенсионный возраст будет поэтапно повышен с 2019 года для женщин с 55 до 60 лет, а для мужчин — с 60 до 65 лет. Законопроект в ключевом чтении поддержали 326 депутатов, 59 парламентариев выступили против реформы, один воздержался.

Третье чтение проекта, по словам председателя комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова, может состояться уже в четверг. Дальше законопроект должен поступить на подпись президенту России Владимиру Путину.