В Краснодарском крае нашли жительницу Татарстана, пропавшую на Черном море

39-летняя жительница Набережных Челнов, которая пропала на Черном море в Новороссийске, нашлась. Об этом сегодня пишет местное издание «Наша газета».

Сообщается, челнинка нашлась живой и невредимой. Выяснилось, что женщина отдыхала на пляже и вдруг решила поехать к своей подруге в другой город. Она вызвала такси, а вещи просто забыла на пляже.