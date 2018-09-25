Прокурор Татарстана поддержал отмену дела на бизнесмена, зарезавшего двух грабителей

Следственный комитет требует возбуждения уголовного дела на бугульминского предпринимателя Евгения Деданина

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков принял решение отклонить ходатайство Следственного комитета, который добивался возбуждения уголовного дела на бугульминского бизнесмена Евгения Деданина, зарезавшего двух грабителей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Трое грабителей - это двое жителей Самарской области 38-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев, а также их знакомый - 47-летний местный фитнес-тренер, который не признает своего участия в нападении. Двое жителей Самарской области утром 12 сентября напали на мужчину и его семью, связали их. В ходе драки бизнесмен схватил ножи и убил их.

В СК заявили, что множество ран у убитых были сзади, при этом они пытались убежать, их убийство может свидетельствовать о превышении пределов необходимой обороны. Сначала в СК возбудили уголовное дело, чтобы получить возможность сделать дополнительные экспертизы, однако зампрокурора РТ Сергей Старостин прекратил его, посчитав незаконным. СК после этого обратился к прокурору РТ Илдусу Нафикову.

Накануне тот принял решение поддержать своего заместителя.

- Между тем изучение материалов проверки показало, что решение нижестоящего прокурора является законным и обоснованным, а доводы следствия - несостоятельными, - сообщили в прокуратуре.

По данным прокуратуры, обстоятельства в ходатайстве о возбуждении уголовного дела основаны на предположениях, не соответствуют полученным в ходе доследственной проверки фактам и не дают оснований для вывода о наличии в действиях бизнесмена признаков преступления.

- Тем самым следователем нарушены требования уголовно-процессуального закона о том, что уголовное дело может быть воз­буж­дено только при наличии предусмотренных законом повода и основания [...] При этом следователь не использовал предоставленные ему законом полномочия и не провел комплекс всех необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, - отметили в надзорном ведомстве.

Решение о возбуждении уголовного дела вновь было признано незаконным, новая проверка находится на особом контроле прокуратуры РТ.