В Татарстане родительским комитетам запретили оказывать «посильную помощь» школам

В Чистополе прокуратура выявила документы, обязывающие родителей оказывать «посильную помощь» школам и детсадам. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию СМИ Руслан Галиев.

- В ходе проверки было установлено, что на родительские комитеты была возложена обязанность по оказанию посильной помощи школам и детсадам в укреплении материально-технической базы, благоустройству их помещений, - рассказали в ведомстве.

Подчеркивается, что это противоречит закону об образовании. Таким образом, прокуратура опротестовала эти документы.