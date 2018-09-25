«Их права не ущемлены». В КФУ отреагировали на скандал с сидящими на полу студентами

При этом вуз подтвердил информацию, что в этом году на кафедру сервиса и туризма на платное отделение было зачислено в три раза больше людей, чем планировалось

В понедельник на нашем сайте вышел материал о том, в каких условиях приходится учиться студентам кафедры сервиса и туризма Института экономики, управления и финансов КФУ. На фотографиях, поступивших в распоряжение редакции, видно, как в переполненной аудитории некоторые учащиеся сидят на полу из-за нехватки места. По словам автора снимка — одной из студенток — это связано с тем, что руководство вуза «переборщило» с количеством зачисленных «платников» в три раза.

В КФУ не стали отрицать, что изначально количество людей на кафедре сервиса и туризма должно было быть меньше.

- В 2018 году на 1 курс направления «Туризм» было принято 80 студентов при первоначальном плане набора 25 человек. Увеличение приема по сравнению с планом связано с высоким спросом со стороны абитуриентов, а также востребованностью специалистов по данному направлению подготовки на рынке труда, - рассказали корреспонденту ProKazan.ru в пресс-службе вуза.

При этом в КФУ отметили, что это не ущемляет права студентов и не нарушает законодательство России.

- Увеличение цифр фактического приема на места с оплатой стоимости обучения по сравнению с первоначальным планом полностью соответствует действующему законодательству и является правом высшего учебного заведения. Увеличение плана набора никаким образом не ущемляет права студентов.

По словам представителя вуза, были некоторые проблемы в первую неделю обучения, но они носили единичный характер.

- В течение первой недели обучения возникали единичные организационные проблемы, связанные с нехваткой мест в аудиториях, которые оперативно решались администрацией института. Факт сидения на полу во время занятий не подтверждается. В настоящее время все проблемы решены, студенты проводят занятия в комфортных условиях.