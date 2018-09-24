Наверх
Феминистки собираются облить в метро Казани мужчин, сидящих с широко раздвинутыми ногами
14:59, сегодня78
В Казани из храма украли икону святой Матроны‍
17:45, сегодня
В Татарстане может появиться новый город
17:32, сегодня1
ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
17:17, сегодня
Неограниченный интернет в каждый дом: как безлимит меняет жизнь казанцев
В Казани нашли подростка, которого искал весь город
17:10, сегодня4
Смерть подростка в Казани, найденного у 24-этажного дома: заведено уголовное дело
16:41, сегодня1
Минтранс предложил направить сверхдоходы компаний на строительство ВСМ Москва—Казань
16:15, сегодня4
Вторая неделя конкурса ProKazan.ru и Виферон: папа-герой и тайная жизнь домашних животных
В Казани на улице Завойского неизвестные напали на жителей дома, собравшихся сменить УК
15:59, сегодня13
Казанцев попросили не беспокоить лебедей на озере Нижний Кабан
15:26, сегодня3
В Казани снесли часть Чеховского рынка
14:31, сегодня11
Большое интервью Минниханова. О погибшем сыне, пенсионной реформе и любимой еде
13:42, сегодня37
В Казани из-за строительства парковки перекрыли движение по улице Подлужная
13:15, сегодня3
Госдума ввела уголовное наказание за увольнение предпенсионеров‍
12:15, сегодня24
В Минстрое РТ рассказали, когда в Казани начнут давать тепло в обычные дома
11:48, сегодня16
В Казани водитель чиновников угнал "семерку" и сжег ее в Дербышках
11:16, сегодня9
Атомная подлодка «Казань» впервые вышла в море
10:50, сегодня14
Под Казанью по дороге в Боровое Матюшино появилась новая развязка
10:18, сегодня2
Идея для выходных: 30 километров на велосипеде, обнимашки с телятами и фотосет в самолете
10:00, сегодня1
У Метшина появился 29-летний советник по борьбе с коррупцией
09:56, сегодня54
Питание или спортзал? Эпидемия ожирения добралась до Татарстана
09:34, сегодня17
В Татарстане с октября увеличится стоимость эвакуации автомобилей
09:18, сегодня30
Популярный блогер Илья Варламов раскритиковал ЖК на проспекте Победы в Казани
08:59, сегодня45
Рейтинг городов, жители которых «бегут» в Москву: Казань – среди лидеров
07:00, сегодня52
Сегодня в Казани ожидается дождь и +13 градусов
06:15, сегодня1
Казань сегодня: смерть подростка, послание Минниханова и глава ГИБДД РТ
20:02, 24.09.20189
«Студенты учатся, сидя на полу». В КФУ «переборщили» с количеством принятых абитуриентов
18:13, 24.09.201843
Глава ГИБДД РТ встретился с журналистами после серии резонансных смертей пешеходов
17:06, 24.09.201877
В Новороссийске на Черном море без вести пропала жительница Челнов
16:40, 24.09.201811
В Казани утром разбился подросток. Он с девушкой забрался на 24 этаж, любуясь видами
16:17, 24.09.201845
Путин назначил в Татарстане сразу шесть новых судей
15:54, 24.09.201829
ВТБ Капитал Инвестиции запустит фонд для инвестиций в компании на этапе Pre-IPO
15:15, 24.09.2018
В Татарстане девушка зарезала возлюбленного матери. Ранее у нее погиб брат
15:06, 24.09.201825
Ак Барс Банк финансирует экспорт без залогов и регресса
14:42, 24.09.20181
Махинации на Казанском заводе синтетического каучука: под следствием гендиректор
14:12, 24.09.201821
В Казани подростки нашли в полуразрушенном гараже дымовые шашки и светошумовую гранату
13:57, 24.09.20183
Курс доллара опустился до 66 рублей
13:11, 24.09.201833
В Казани дачник запер в доме школьника, который ударил его ножом в грудь
11:59, 24.09.201824
Минниханов в послании Госсовету: о новом годе, дольщиках, санкциях и татарском языке
11:28, 24.09.201867
Песню певицы Монеточки перепели на татарском языке
11:22, 24.09.201817
В Казани разыскивают пропавшего подростка
10:45, 24.09.201818
На Горьковском шоссе женщина на "четырнадцатой" насмерть сбила мужчину и уехала
10:21, 24.09.201827
Дети из Казани удивили Максима Галкина трюками на беговелах
10:16, 24.09.20187
В Елабуге пенсионер на «зебре» сбил беременную женщину
09:45, 24.09.201824
В России готовятся запретить продавать алкоголь людям до 20 лет
09:45, 24.09.201834
В Татарстане нашли мертвым пропавшего таксиста
09:20, 24.09.201817
Бывший казанский чиновник оплатил Нюше дом на побережье в Испании‍
08:59, 24.09.201834
Усадьба 1853 года и хай-тек коттедж: 5 домов, которые казанцы продают за десятки миллионов
07:00, 24.09.201813
Бабье лето все? Сегодня в Казани будет лить дождь
06:02, 24.09.20186
В Татарстане легковушка протаранила опору газовой трубы и повисла на заборе
18:33, 23.09.201820
В Казани у парня изъяли 37 грамм экстази
18:08, 23.09.201818
“Это беспредел!”. В Казани эвакуатор забрал сразу 30 припаркованных автомобилей
15:51, 23.09.2018141
ВТБ и муниципалитет Нижнекамска подписали соглашение о сотрудничестве
15:10, 23.09.20181
Соцсети: В Казани потоп, на одной из улиц прорвало трубу
12:40, 23.09.201828
Multi sport expo в Казани: расписание мероприятий грандиозного спортивного события
11:30, 23.09.201812
Фишман: “Улучшение городской среды нравится 74% казанцам. Это благодаря обсуждениям"
09:41, 23.09.201855
Две женщины из РТ перевели больше 2 млн. рублей ради получения компенсации за БАДы
08:11, 23.09.201815
В Казани на переходе сбиты двое взрослых и ребенок: один из пострадавших в реанимации
07:39, 23.09.201840
Синоптики: Казань накроет туман, но будет тепло
06:59, 23.09.20182
Минниханов: НКЦ «Казань» расширят для национальной библиотеки РТ
17:57, 22.09.201843
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»

ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
16+

С 25 сентября ВТБ Медицинское страхование (ВТБ МС) запускает для своих клиентов новый онлайн-сервис «Личный кабинет», который доступен на сайте компании, а также в мобильном приложении. Сервисом могут воспользоваться более 24 млн клиентов ВТБ МС.

Новый сервис позволит застрахованному клиенту проверить статус своего полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), найти ближайший пункт его выдачи, получить информацию об оказанных медицинских услугах. При необходимости можно оперативно связаться со страховым представителем, приобрести электронный полис ДМС, перейти на портал для записи к врачу своего лечебного учреждения. Кроме того, клиенту в режиме онлайн доступна актуальная информация о системе ОМС, а также новости и акции страховой компании.

Для получения доступа к личному кабинету необходимо пройти регистрацию на сайте страховой компании или скачать приложение в App Store или Play Market. Владельцы полисов ОМС нового образца могут войти в личный кабинет ВТБ МС с помощью своего аккаунта на портале «Госуслуг».

- Мы постоянно работаем над повышением доступности информации для наших клиентов, развивая для этого различные коммуникационные каналы. Многофункциональный «Личный кабинет» - уникальный для нашего рынка сервис. С его помощью клиенты смогут максимально оперативно получать ответы на интересующие вопросы, связанные с оказанием бесплатной медицинской помощи по полису ОМС, - прокомментировала Елена Белоусенко, генеральный директор ВТБ Медицинское страхование. 

Служба новостей , 25.09.2018, 17:17

Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

Нет комментариев к данной публикации

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 186
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru