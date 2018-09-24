В Татарстане может появиться новый город, им могут стать Камские Поляны. Об этом рассказал глава поселка Александр Павлов на встрече с местными жителями, передает официальный портал Нижнекамского района.

Решение о присвоении поселку статуса города может быть принято только после референдум, на котором и должны высказаться местные жители.

- Получив статус малого города, нам будет легче принимать участие в целевых программах и привлекать инвесторов на нашу территорию, - заметил глава поселка.

Таким образом, Камские Поляны с населением в 15 тысяч человек могут стать 25-м городом Татарстана.

Напомним, 1,5 года назад Кукмор официально стал 24-м городом Татарстана.