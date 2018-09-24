Смерть подростка в Казани, найденного у 24-этажного дома: заведено уголовное дело

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье "Довеление до самоубийства" после смерти 17-летнего подростка, найденного мертвым около 24-этажного дома по улице 2-ая Юго-Западная накануне утром. Об этом ProKazan.ru сообщили в ведомстве.

Студент Казанского авиационно-технического колледжа вместе с подругой решили встретить рассвет на балконе дома. Около 8 часов, поднявшись на один из верхних этажей, они вышли на общий балкон.

- В какой-то момент девушка зашла в подъезд, а когда вернулась, увидела молодого человека лежащим на парковке в нескольких метрах от дома, - сообщили в СК.

С места происшествия изъяли сотовый телефон погибшего и бутылку из-под водки.

Ведется расследование.