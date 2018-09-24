Минтранс предложил направить сверхдоходы компаний на строительство ВСМ Москва—Казань

Минтранс России предложил инвестировать допдоходы крупных компаний от ослабления рубля («список Белоусова») в строительство железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Казань, говорится в сообщении РИА «Новости». Сумма вложений не уточняется.

Стоимость строительства оценивается в 1,7 трлн руб. Из них 700 млрд руб. может выделить государство в виде капитального гранта, 200 млрд руб. намерены вложить РЖД, остальную часть суммы, как ожидается, инвестирует частный бизнес и банки.

Напомним, сроки начала строительства ВСМ станут известны после 1 октября, когда правительство утвердит транспортный план.

Предполагалось, что строительство ВСМ Москва-Казань составит 4 года. Длина ВСМ Москва – Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. На трассе организуют остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних четырнадцати.