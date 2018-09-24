В Казани на улице Завойского неизвестные напали на жителей дома, собравшихся сменить УК

В Казани на улице Завойского произошла жестокая драка, неизвестные напали на жителей дома №25, которые собирались сменить управляющую компанию. Об этом сообщает телеканал "Рен ТВ".

По словам жильцов дома, они создали товарищество собственников жилья, но с управляющей компанией в прошлом году начался конфликт - они потребовали взыскать с УК долг в 4,5 млн рублей.

Жильцы дома вновь собрались на обсуждение этого вопроса, но в какой-то момент во двор заехали три машины , из которых вышли неизвестные и начали избивать людей, забирать и рвать документы. Их не останавливало даже присутствие детей.

Пострадавшие жильцы решили обратиться в правоохранительные органы.