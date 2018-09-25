Уролог с зарплатой от 80 тысяч и еще 4 самых «дорогих» вакансии сентября в Казани

«Pro Город» публикует топ-5 самых привлекательных предложений от работодателей в Казани

Самые высокооплачиваемые вакансии Казани за последний месяц мы собрали по данным superjob.ru.

1 Региональный менеджер по продажам – от 80 000 руб.

На должность регионального менеджера по продажам в электротехническую компанию ищут человека с опытом работы всего от года. Работая на полной занятости, соискателю придется увеличивать объемы продаж, изучать рынок, искать новых партнеров, подписывать договора, презентовать продукты и вести отчетность. При этом у соискателя должно быть личное авто и высшее образование. Расходы на бензин и мобильную связь оплатит работодатель.

2 Врач-уролог – от 80 000 руб.

Частная клиника ищет врача с опытом работы от 6 лет. Кроме высшего медицинского образования и сертификата уролога кандидату пригодится любовь к людям и своей профессии. Уровень оплаты будет обсуждаться индивидуально. Обещают полный соцпакет, бесплатное питание и льготное медицинское обслуживание для всей семьи будущего работника.

3 Web-программист – 70 000—100 000 руб.

Работать над новыми проектами и поддерживать старые веб-разработчику с высшим образованием нужно будет в компании по продаже цветов. Среди требований – умения разбираться в чужом коде. Обещают молодой коллектив, корпоративные развлечения и офис в технополисе "Химград".

4 Менеджер по договорным отношениям – 75 200—94 000 руб.

В крупную розничную сеть нужен менеджер с успешным опытом ведения переговоров. А договариваться придется о снижении арендной ставки в действующих магазинах и других способах минимизировать затраты компании. Кроме этого, будущий сотрудник должен мониторить рынок аренды коммерческой недвижимости. А работодатель в ответ предлагает, к примеру корпоративные пенсионные программы – актуально.

5 Автожестянщик – 50 000—100 000 руб.

Работник требуется не просто в автосервис, а в мастерскую по ремонту и восстановлению раритетных машин. Поэтому вкупе с умением разбирать и собирать автомобили и проводить кузовной ремонт понадобятся желание работать с раритетным транспортом, аккуратность и внимание к деталям. Высокую зарплату предлагают вместе с уникальным опытом, справедливым руководством и официальным оформлением.