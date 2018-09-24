На территории рынка работает техника

В Казани снесли часть Чеховского рынка, информация об этом появилась в соцсетях.

На данный момент все торговые павильоны убраны, на территории рынка работает техника.

Ранее сообщалось, что здание будет перестроено почти полностью, новый рынок будет с траволаторами, предполагаются пять пассажирских и три грузовых лифта.

Напомним, ранее показывали эскиз, как может выглядеть Чеховский рынок после обновления.

Отметим, Советский районный суд Казани оштрафовал владельца Чеховского рынка за нарушение санитарных норм и назначил наказание виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. В феврале в эфир вышел выпуск "Ревизорро", снятый в Казани. Ведущая программы Настасья Самбурская показала, как на Чеховском рынке мясо хранится на полу, продукты не имеют маркировок, а на сосисках налеплены волосы.