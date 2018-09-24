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Казанский стендап-комик об «Открытом микрофоне» и запретных темах в юморе

Казанский стендап-комик об «Открытом микрофоне» и запретных темах в юморе
16+
Фото: предоставлено организаторами
Интервью с Матвеем Ромашкиным, который борется за 3 миллиона рублей

В эту пятницу на телеканале ТНТ продолжится отбор в третий сезон шоу «Открытый микрофон». Все меньше мест остается в командах у наставников, все труднее их удивить. Казанцу Матвею Ромашкину предстоит побороться за возможность пройти дальше в шоу и претендовать на главный приз – 3 000 000 рублей.

В преддверии нового выпуска мы поговорили с нашим казанским стендап-комиком о его стратегии и дальнейших планах.

Когда вы начали заниматься стендапом?

- На момент съемок шоу занимался стендапом примерно полгода, сейчас уже практически год. Начал во время прошлогоднего казанского Stand Up Фестиваля.

С чего именно начали? Почему стендап, а не КВН, например?

- Я с КВН и начал. Еще в школе в 2016 году с одноклассниками собрали команду и играли в юниор лиге, потом во взрослых лигах, года полтора в итоге играли.

О чем был ваш первый монолог?

- Одной какой-то темы не было. Так, набор разных забавных ситуаций.

Для чего вы занимаетесь стендапом?

- Это прикольно. Мне нравится смешить людей, это одна из самых крутых вещей в жизни, на мой взгляд.

Вы ставите себе какие-то цели как стендап-комик? Дать концерт года через три, например?

- Пока я ставлю для себя цели только как студент - окончить университет года через три.

Что для вас шоу «Открытый микрофон»?

- Опыт, в первую очередь. Чуть-чуть увидеть, как работает телевизионный стендап, что от тебя требуют. Это все-таки немного сложнее, чем обычные выступления в клубах и барах.

Общаетесь ли вы с ребятами из команды вне съемочной площадки? Есть ли у вас comedy buddy?

- Практически нет. Все занятые люди, не хочется их отвлекать. Камеди бадди есть, он больше друг, с которым мы хорошо ладим и обсуждаем всякие разные вещи, в том числе иногда и комедию. В основном легче самому писать.

В чем заключается работа с наставником?

- В обмене опытом и мнениями.

Как родные, друзья относятся к вашему увлечению?

- И родители, и друзья полностью поддерживают и помогают, но периодически напоминают о том, что учеба важнее.

Они просят вас не шутить о них? Ругаются, когда вы игнорируете их просьбы?

- Нет, с этим абсолютно никаких проблем нет. Надеюсь, не возникнет и в дальнейшем. У них у всех замечательное чувство юмора.

На ком вы проверяете свои шутки?

- Несколько раз в неделю ребята из standup kzn устраивают открытые микрофоны в барах и разных кафе, там и проверяем на посетителях этих заведений.

Что чувствуете, когда шутка не заходит?

- Смятение, грусть и немного вины.

Помните первое удачное выступление? Где и как это было? Что испытали?

- Да, как раз на прошлогоднем фестивале в Казани, выступали студенты вузов, был очень хороший, теплый зал человек на 200. Все прошло хорошо, помню, что был очень доволен. И после выступления ко мне подошли, чтобы взять интервью, попросили сказать любую шутку, и я назвал самую глупую, несуразную неловкую вещь, которую только можно было. Это очень хорошо отложилось в памяти.

Вы бываете полностью довольны своим выступлением?

- Да.

Каждый ваш выход на сцену – это удовольствие, работа или испытание?

- Это удовольствие, если ты готов, уверен в своем материале, и если в зале много людей. Это работа, если людей мало или зал тяжелый и приходится бороться за каждую шутку, выкладываться на максимум. И это испытание, если всё это вместе: то есть ты плохо готов, не уверен, да еще и людей не так много, они все зажаты. Тогда это прям боль. Но нужно учиться справляться со всем, поэтому больше, конечно, удовольствие.

Кто ваши кумиры в мире стендапа? Или же на кого вы равняетесь в стиле юмора?

- Скорее, не кумиры, а те, кто вдохновляют. Это плюс минус все, кто хоть чего-то добился. У всех можно чему-то поучиться. Но я стараюсь ни на кого не равняться. Не знаю, получается или нет.

Как готовитесь к выходу на сцену?

- Ой, вообще никак. Если по материалу все готово, написано, сбито, то просто смотрю на выступления других. А если что-то нужно дописать - дописываю.

Как вы работаете над выступлением? Как собираете материал?

- Без комментариев. Я всегда мечтал на какой-нибудь вопрос ответить «без комментариев». Думаю, сейчас самое подходящее время.

Согласны ли вы с выражением, что для юмора нет запретных тем? Над чем вы никогда не станете шутить?

- Абсолютно. Должно быть чувство такта. А запретная тема и чувство такта это разные вещи. Если смешно и небанально, то можно шутить на любую тему.

Служба новостей , 25.09.2018, 19:51
Тэги: Казанцы
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