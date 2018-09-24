В Казани водитель чиновников угнал «семерку» и сжег ее в Дербышках

В Казани задержали 26-летнего водителя администрации Приволжского и Вахитовского районов города, который, по предварительным данным, угнал "ВАЗ 2107", а после сжег его в поселке Малые Дербышки. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

- Автомобиль, принадлежавший 22-летнему безработному, был угнан в период с 13 по 17 сентября от дома по улице Парковая. Вечером 17 сентября он был найден сожженным в лесу поселка Малые Дербышки, - сообщили ProKazan.ru.

В ходе расследования дела, возбужденного по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения" был задержан водитель администрации районов, его отпустили домой под подписку о невыезде.

Ведется расследование.