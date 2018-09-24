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Рейтинг городов, жители которых «бегут» в Москву: Казань – среди лидеров
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Рейтинг городов, жители которых «бегут» в Москву: Казань – среди лидеров

Рейтинг городов, жители которых «бегут» в Москву: Казань – среди лидеров
16+
Фото: Prokazan.ru
ProKazan узнал, насколько казанцы стремятся в столицу и что это говорит о нашем городе

Только по официальным данным, в Москву и область каждый год переезжают около 200 тысяч человек. Отследить, откуда именно, почти невозможно, ведь многие приезжие годами живут без регистрации. А насколько популярна миграция в столицу среди казанцев?

Как проводилось исследование

Специалисты института социальных изменений "Стрелка" провели исследование в соцсети «Вконтакте», проанализировав профили, где в графе «город проживания» указана Москва, и сравнив с населённым пунктом, указанным в графе «родной город». На момент исследования пользователей с городом «Москва» было 23 056 936. Профили с заведомо ложной информацией не учитывались.

Рейтинг

Главным регионом-донором населения столицы оказался – Санкт-Петербург, далее следуют соседние с Москвой регионы, Урал и Юг России. Казань замкнула верхнюю пятерку топа.

Цифрами указано количество пользователей, переехавших в Москву из указанных городов
Данные на 2018 год, источник strelkamag.com

В целом столица притягивает к себе жителей крупных городов. Переехать из маленького населенного пункта сразу в Москву тоже возможно, но решиться на него людям сложнее из-за экономических факторов. Именно поэтому Казань и другие города с высоким уровнем жизни оказались в начале списка.

Также исследователи проанализировали миграцию в Северную столицу. И Казань не попала даже в 20-ку главных городов, откуда часто переезжают в Санкт-Петербург. Как отмечают специалисты, выбор города для переезда связан с потенциальной возможностью купить квартиру. Те, кто увереннее в своих финансовых силах, предпочитают Москву Санкт-Петербургу.

 

Лина Зиннатуллина, 25.09.2018, 07:00
Тэги: Топы и рейтинги
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Комментарии

Нечто25 сентября 2018, 07:20
А что остаётся? Цены на продукты впринципе теже, жилье правда в разы дороже, зарплаты в разы больше. А тут зарплаты ниже а цены как в Москве. Что тут сидеть и бедствовать? По многим показателям Чертов Казан догоняет Москву, и разница то где жить? Лучше в Москве тогда или области
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4
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Горожанин25 сентября 2018, 07:21
а прийти на вокзал и сфоткать по новее?
ясен пень туда кто может едет, тут по сути деревня
2
0
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Горожанин25 сентября 2018, 07:22
В ответ на комментарий пользователя
А что остаётся? Цены на продукты впринципе теже, жилье правда в разы дороже, зарплаты в разы больше. А тут зарплаты ниже а цены как в Москве. Что тут сидеть и бедствовать? По многим показателям Чертов Казан догоняет Москву, и разница то где жить? Лучше в Москве тогда или области
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не все области там в шоколаде, часть из них по объемам работ обдирает сама Москва, так что и там выбирать надо правильно
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2
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Горожанин25 сентября 2018, 07:36
Так это хорошо. Территориально близкая Москва отсасывает слишком креативных, слишком буйных и слишком коррумпированных. Без них тут будет спокойнее!
2
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Горожанин25 сентября 2018, 07:58
Уже разница по цене на квартиру всего 2-3 раза, но в МСк зарплаты выше
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Горожанин25 сентября 2018, 08:01
Хорошо и точно было сказано императрицей. так оно и есть до сих пор.
Фраза "Москва - большая деревня" запущена в оборот императрицей в мае 1785 г. Она сказала; "И Москва была деревня".
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Горожанин25 сентября 2018, 08:02
Лимита, однако
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Горожанин25 сентября 2018, 08:10
Моя бывшая коллега тоже переехала в Москву. И она только рада. Там нет такого братовства/сватовства как у нас. Переехав, за 7 месяцев она получила повышение, которого не получала здесь в течении 3-х лет. Из магазинов - те же пятерочки и пр., а з/п выше в 3 с лишним раза (около 100 тыс. при наших 28). Так что если ничего не держит (семья, дети, родители, страхи), то нужно шевелиться
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Горожанин25 сентября 2018, 08:14
будем создавать министерство правды. Пока оно официально не сообщит о новости, последней не было. То, что поборы в Татарстане похуже, чем при монголо-татарах, может рассказать любой Татарстанец, проживший здесь хотя бы год. УК, ТСЖ , правления дачных товариществ, налоговики, исполкомы со своими штрафами, пошлинами, сборами платными парковками. госучреждения, школы, садики, нотариусы - это далеко не полный перечень кровопийц. Они не дают Народу даже день прожить без напряжения. А теперь ещё и пенсию Путин отобрал, а Минниханов с Шаймиевым поддержали это. Татарский язык потеряли и депутаты молчат. Цены на бензин не говорят о том, что мы нефтяная республика-позор. а митинги запрещать и фальсифицировать выборы они научились здорово. вот и плодят сами себя. Депутаты и члены их семей растаскивают бюджеты муниципалитетов, и хапают тендеры с раздутыми ценами, вопреки законам рынка. Власть в Татарстане плодит сама себя и даже щут-щут не позволяет обновиться. Только медведи (желательно, супербогатые) и "самовыдвиженцы" из-под них имеют право управлять парламентами, думами и советами в Татарстане. Если социализм будет наступать по всей России, то в Татарстан он придёт последним.......настолько
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Горожанин25 сентября 2018, 08:18
"Переехать из маленького населенного пункта сразу в Москву тоже возможно, но решиться на него людям сложнее из-за экономических факторов. Именно поэтому Казань и другие города с высоким уровнем жизни оказались в начале списка." Оказывается люди бегут в столицу из Казани от хорошего уровня жизни
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