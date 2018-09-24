Рейтинг городов, жители которых «бегут» в Москву: Казань – среди лидеров

ProKazan узнал, насколько казанцы стремятся в столицу и что это говорит о нашем городе

Только по официальным данным, в Москву и область каждый год переезжают около 200 тысяч человек. Отследить, откуда именно, почти невозможно, ведь многие приезжие годами живут без регистрации. А насколько популярна миграция в столицу среди казанцев?

Как проводилось исследование

Специалисты института социальных изменений "Стрелка" провели исследование в соцсети «Вконтакте», проанализировав профили, где в графе «город проживания» указана Москва, и сравнив с населённым пунктом, указанным в графе «родной город». На момент исследования пользователей с городом «Москва» было 23 056 936. Профили с заведомо ложной информацией не учитывались.

Рейтинг

Главным регионом-донором населения столицы оказался – Санкт-Петербург, далее следуют соседние с Москвой регионы, Урал и Юг России. Казань замкнула верхнюю пятерку топа.

Цифрами указано количество пользователей, переехавших в Москву из указанных городов

Данные на 2018 год, источник strelkamag.com

В целом столица притягивает к себе жителей крупных городов. Переехать из маленького населенного пункта сразу в Москву тоже возможно, но решиться на него людям сложнее из-за экономических факторов. Именно поэтому Казань и другие города с высоким уровнем жизни оказались в начале списка.

Также исследователи проанализировали миграцию в Северную столицу. И Казань не попала даже в 20-ку главных городов, откуда часто переезжают в Санкт-Петербург. Как отмечают специалисты, выбор города для переезда связан с потенциальной возможностью купить квартиру. Те, кто увереннее в своих финансовых силах, предпочитают Москву Санкт-Петербургу.