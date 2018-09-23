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ВТБ Капитал Инвестиции запустит фонд для инвестиций в компании на этапе Pre-IPO

ВТБ Капитал Инвестиции запустит фонд для инвестиций в компании на этапе Pre-IPO
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ВТБ Капитал Инвестиции запустит фонд «Pre-IPO» для инвестиций в компании, планирующие в перспективе 2-4 лет провести IPO или осуществить продажу стратегическому инвестору. Основной фокус фонда будет направлен на российские и зарубежные компании-лидеры в отраслях новой экономики, включая финтех, «большие данные», блокчейн, промтех, интернет вещей, а также отдельные быстрорастущие сегменты традиционной экономики.

Фонд будет запущен до конца 2018 года в форме закрытого паевого инвестиционного фонда для квалифицированных инвесторов. Его максимальный размер планируется в объеме до 10 млрд руб.

Идея Pre-IPO фонда, дополненная рядом преимуществ, является абсолютно уникальной на российском рынке. Так, запускаемый ВТБ Капитал Инвестиции фонд в отличие от большинства конкурентов будет обладать возможностью покупки secondaries (существующих акций в обращении), что позволяет получить дополнительный дисконт и увеличивает доходность инвестора. Вывод паев фонда на Московскую Биржу в перспективе поможет обеспечить дополнительную ликвидность для инвесторов фонда. Кроме того, обращение паев на бирже в секторе РИИ (рынок инвестиций и инноваций) позволит повысить эффективную доходность инвесторов за счет законодательного освобождения от уплаты налога на прибыль / НДФЛ при продаже паев фонда.

- Инвестиции в зрелые проекты на стадии Рre-IPO обладают рядом преимуществ по сравнению с венчурными сделками или классическим прямым инвестированием. Как правило, это пониженные риски, более короткие сроки инвестирования и, соответственно, более высокая ликвидность. При этом мы рассчитываем на сопоставимую доходность. На наш взгляд, этот сегмент рынка наиболее привлекателен сейчас, так как с 2014 года накопилось много качественных проектов, ранее откладывавших свое IPO/выход из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Кроме того, в отличие от классических прямых (Private Equity) и венчурных проектов, в этом сегменте практически не существует активных профессиональных инвесторов и игроков. С учетом того, что ВТБ Капитал является ведущим инвестиционным банком не только в России, но и на многих развивающихся рынках, в странах Центральной и Восточной Европы, мы обладаем самой сильной позицией на рынке, чтобы предлагать этот продукт, - прокомментировал Магомед Асхабов, руководитель департамента альтернативных инвестиций ВТБ Капитал Инвестиции.

Служба новостей , 24.09.2018, 15:15

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