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Ак Барс Банк финансирует экспорт без залогов и регресса

Ак Барс Банк финансирует экспорт без залогов и регресса
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Ак Барс Банк предлагает клиентам-экспортерам получить платеж по аккредитиву досрочно после отгрузки товара покупателю.

Это позволит продавцам предоставлять иностранным контрагентам отсрочку платежа и вместе с тем не дожидаться оплаты. Преимуществатакого дисконтирования:

  • без залогов и поручительств,
  • без регресса,
  • без кредитной нагрузки на клиента, так как кредитный риск устанавливается на иностранный банк, выпустивший аккредитив.

Финансирование  банком производится в рамках экспортного аккредитива в счет будущего платежа по аккредитиву. Вознаграждение Банка за дисконтирование аккредитива может быть оплачено как клиентом-экспортером, так и его контрагентом.

Выгоды для продавца:

  • нет необходимости дожидаться оплаты  по  договору и переплачивать проценты,
  • расширение географии экспорта,
  • отсутствие требований залога и поручительства,
  • сокращение сроков и сумм дебиторской задолженности,
  • минимизация рисков неполучения платежа.

Также для клиентов банка есть возможность получить льготное финансирование со снижением ставки за дисконтирование до 3% годовых в рамках программы субсидирования от Российского экспортного центра.

Подробные условия программы по ссылке.

Служба новостей , 24.09.2018, 14:42

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