Ак Барс Банк финансирует экспорт без залогов и регресса

Ак Барс Банк предлагает клиентам-экспортерам получить платеж по аккредитиву досрочно после отгрузки товара покупателю.

Это позволит продавцам предоставлять иностранным контрагентам отсрочку платежа и вместе с тем не дожидаться оплаты. Преимуществатакого дисконтирования:

без залогов и поручительств,

без регресса,

без кредитной нагрузки на клиента, так как кредитный риск устанавливается на иностранный банк, выпустивший аккредитив.

Финансирование банком производится в рамках экспортного аккредитива в счет будущего платежа по аккредитиву. Вознаграждение Банка за дисконтирование аккредитива может быть оплачено как клиентом-экспортером, так и его контрагентом.

Выгоды для продавца:

нет необходимости дожидаться оплаты по договору и переплачивать проценты,

расширение географии экспорта,

отсутствие требований залога и поручительства,

сокращение сроков и сумм дебиторской задолженности,

минимизация рисков неполучения платежа.

Также для клиентов банка есть возможность получить льготное финансирование со снижением ставки за дисконтирование до 3% годовых в рамках программы субсидирования от Российского экспортного центра.

Подробные условия программы по ссылке.