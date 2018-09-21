В Казани дачник запер в доме школьника, который ударил его ножом в грудь

В Авиастроительном районе Казани в садовом поселке "Энергетик" 58-летний рабочий компании "Татнефть-Урс" запер в комнате дома 17-летнего школьника, который напал на него с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по РТ и источник ProKazan.ru.

- Днем 19 сентября подросток взломал дверь и залез в дачный домик, чтобы украсть оттуда строительные инструменты на сумму около 7 тысяч рублей. В какой-то момент в домик зашел хозяин, школьник напал на него с ножом и ударил им его в грудь, - сообщили ProKazan.ru.

Тем не менее мужчине удалось запереть подростка в комнате, после чего они с женой вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Сотрудники гвардии задержали школьника, на него возбудили дело по статье "Разбой". Пострадавшему мужчине оказали медицинскую помощь.