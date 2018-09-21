В Татарстане нашли мертвым пропавшего таксиста

В Казани нашли мертвым 26-летнего таксиста такси "Татарстан", который утром 14 сентября уехал из дома и пропал, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Напомним, 14 сентября таксист уехал из дома в селе Малые Алаты Высокогорского района Татарстана на белой KIA Sportage, после чего перестал отвечать на телефонные звонки.

- Вечером 20 сентября он был найден повешенным в лесопосадке по проспекту Амирхана около дома №52, по данному факту идет доследственная проверка, - сообщили ProKazan.ru.

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