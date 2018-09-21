В Казани у парня изъяли 37 грамм экстази

В Казани у жителя Нижнекамска изъяли 37 грамм экстази. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

24-летнего парня задержали в Советском районе в пятницу. При себе у него оказалось 37,4 грамма МДМА? в народе известного как экстази.

За употребление психотропных веществ парню выписали штраф. Сейчас в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.