Соцсети: В Казани потоп, на одной из улиц прорвало трубу

В Казани улица Адоратского превратилась в реку. Один из очевидцев снял потом на видео опубликовав ролик в соцсети.

Сообщается, что потоп произошел из-за прорыва канализационной трубы. Люди звонят коммунальщикам, однако пока авария не устранена.