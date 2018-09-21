Соцсети: В Казани потоп, на одной из улиц прорвало трубу

В Казани улица Адоратского превратилась в реку. Один из очевидцев снял потом на видео опубликовав ролик в соцсети.
Сообщается, что потоп произошел из-за прорыва канализационной трубы. Люди звонят коммунальщикам, однако пока авария не устранена.
В Казани улица Адоратского превратилась в реку. Один из очевидцев снял потом на видео опубликовав ролик в соцсети.
Сообщается, что потоп произошел из-за прорыва канализационной трубы. Люди звонят коммунальщикам, однако пока авария не устранена.
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