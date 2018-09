Multi sport expo в Казани: расписание мероприятий грандиозного спортивного события

На "Казань Арене" жители сегодня могут насладиться выступлениями шоу спортивных клубов и попробовать себя в разных видах спорта

Сегодня на “Казань Арене” проходит грандиозное спортивное событие Multi sport expo. Здесь, на пяти площадках казанцы могут насладиться выступлениями шоу спортивных клубов и федераций, попробовать себя в разных видах спорта, обсудить темы спортивного бизнеса и представителями спортивных федераций.

ProKazan.ru публикует полное расписание работы Multi sport expo на 23 сентября

11.10 /12.20 /13.20 /16.00 – открытые тренировки от ведущих фитнес-центров/ Fest

12.10 – Спортивная аэробика/ Fest

12.45 – Фехтовальный танец «Бой с тенью»/ Fest

12.50 – Спортивные бальные танцы / Fest

13.50 – Чемпионат по брейк-дансу/ Fest

14.55 – Акробатика на пилонах/ Fest

15.00 – Подведение итогов конкурса репостов/ Fest

15.05 – Дефиле бодибилдеров/ Fest

11.00-12.00 – Йога Сурья намаскар 108 кругов/ All action zone – Sport Park

13.00-14.00 – Cross fit Pioneer cup/ All action zone – Sport Park

11.00-14.00 – Фестиваль студенческого спорта / Sport Park

11.00-21.00 - Чемпионат по киберспорту / All action zone – Sport Park

11.00-17.00 - Открытый чемпионат по стритболу / Street life park – Sport Park

SPORT STARS

12:00 – 13.00 – ток-шоу с Тимуром Тимерзяновым (российский автогонщик, 3-кратный чемпион Европы по ралли-кроссу)

14:00 – 15.00 - ток-шоу с Анастасией Самойленко (блокирующая ЖВК «Динамо-Казань», чемпионка Универсиады-2013) и Александрой Пасынковой (нападающая ЖВК «Динамо-Казань», 2-кратная чемпионка Европы, чемпионка Универсиады-2013)

16:00 – ток-шоу с Александром Бурмистровым (центральный нападающий хоккейного клуба «Ак Барс», чемпион мира 2014 года в составе сборной России, обладатель Кубка Гагарина) и Алексеем Потаповым (крайний нападающий хоккейного клуба «Ак Барс», обладатель Кубка Гагарина)

17:30 – 18.00 – ток-шоу с Артемом Одинцовым (ватерполист, капитан «Синтеза» и нападающий сборной России) и Александром Ерышевым (главный тренер «Синтеза», участник и призер Олимпийских Игр в Атланте, Сиднее и Афинах)

Стоимость билета для взрослого составляет 500 рублей, если взрослый пришел с ребенком — 350 рублей.

Для детей и студентов вход бесплатный, но:

• детям от 14 лет требуется регистрация на сайте

• студентам требуется регистрация на сайте, но вход бесплатный при наличии студенческого билета