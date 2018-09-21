Multi sport expo в Казани: расписание мероприятий грандиозного спортивного события

Сегодня на “Казань Арене” проходит грандиозное спортивное событие Multi sport expo. Здесь, на пяти площадках казанцы могут насладиться выступлениями шоу спортивных клубов и федераций, попробовать себя в разных видах спорта, обсудить темы спортивного бизнеса и представителями спортивных федераций.
ProKazan.ru публикует полное расписание работы Multi sport expo на 23 сентября
11.10 /12.20 /13.20 /16.00 – открытые тренировки от ведущих фитнес-центров/ Fest
12.10 – Спортивная аэробика/ Fest
12.45 – Фехтовальный танец «Бой с тенью»/ Fest
12.50 – Спортивные бальные танцы / Fest
13.50 – Чемпионат по брейк-дансу/ Fest
14.55 – Акробатика на пилонах/ Fest
15.00 – Подведение итогов конкурса репостов/ Fest
15.05 – Дефиле бодибилдеров/ Fest
11.00-12.00 – Йога Сурья намаскар 108 кругов/ All action zone – Sport Park
13.00-14.00 – Cross fit Pioneer cup/ All action zone – Sport Park
11.00-14.00 – Фестиваль студенческого спорта / Sport Park
11.00-21.00 - Чемпионат по киберспорту / All action zone – Sport Park
11.00-17.00 - Открытый чемпионат по стритболу / Street life park – Sport Park
SPORT STARS
12:00 – 13.00 – ток-шоу с Тимуром Тимерзяновым (российский автогонщик, 3-кратный чемпион Европы по ралли-кроссу)
14:00 – 15.00 - ток-шоу с Анастасией Самойленко (блокирующая ЖВК «Динамо-Казань», чемпионка Универсиады-2013) и Александрой Пасынковой (нападающая ЖВК «Динамо-Казань», 2-кратная чемпионка Европы, чемпионка Универсиады-2013)
16:00 – ток-шоу с Александром Бурмистровым (центральный нападающий хоккейного клуба «Ак Барс», чемпион мира 2014 года в составе сборной России, обладатель Кубка Гагарина) и Алексеем Потаповым (крайний нападающий хоккейного клуба «Ак Барс», обладатель Кубка Гагарина)
17:30 – 18.00 – ток-шоу с Артемом Одинцовым (ватерполист, капитан «Синтеза» и нападающий сборной России) и Александром Ерышевым (главный тренер «Синтеза», участник и призер Олимпийских Игр в Атланте, Сиднее и Афинах)
Стоимость билета для взрослого составляет 500 рублей, если взрослый пришел с ребенком — 350 рублей.
Для детей и студентов вход бесплатный, но:
• детям от 14 лет требуется регистрация на сайте
• студентам требуется регистрация на сайте, но вход бесплатный при наличии студенческого билета