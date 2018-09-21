Фишман: “Улучшение городской среды нравится 74% казанцам. Это благодаря обсуждениям"

Помощница президента РТ выступила на Бизнес-фестивале в Сколково, где рассказала о том, что в Казани больше жителей рады изменениям общественных пространств, чем в Москве.

- Недавно мой друг Витя Вахштайн на московском урбанистическом форуме приводил такие цифры: невероятные достижения в области формирования комфорной городской среды в центре Москвы получили такую оценку москвичей — 35% сказали, что ничего не изменилось, а еще 20% - что стало хуже. У нас 74% казанцев сказали, что в результате благоустройства они считают, что город стал лучше, — выступила Фишман.

Помощница президента РТ привела в пример методику вовлечения граждан. Когда люди приходят и сами решают, что должно быть на конкретном участке.

- У нас не общественные слушания, когда кто-то нарисовал, кто-то из чиновников согласовал, а затем в неудобное для всех время назначили, чтобы никто не пришел. И пошли строить! А мы приглашаем, широко анонсируем, они рассаживаются в группы, решают, что нужно добавить, убрать… Еще происходит важный процесс. Вот есть двор где живут молодая мать, водитель и бабушка. Мама хочет детскую площадку и чтобы автомобили не ездили. Водителю эта площадка не нужна, ему машину негде поставить. Бабушке не нужны ни те, ни другие: она на втором этаже живет, от машин пахнет плохо, а дети спать не дают. И каждый из них думает, что идиоты - власть. А все потому, что люди не разговаривают друг с другом.



Когда мы собираем 400-600 человек, люди разного социального статуса, возраста садятся за стол и начинают обсуждать, что им нужно на этой территории, они узнают много нового. А мы понимаем, что мы не самые умные. При этом мы знаем, что мы должны обсуждать с ними, а что - нет.