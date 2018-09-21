В Татарстане мужчина избил своего приятеля молотком

В Бугульминском районе Татарстана 30-летний местный житель избил своего приятеля молотком, сообщили в МВД по РТ.

Инцидент произошел в августе этого года. К мужчине в гости пришел его приятель, житель Лениногорска. В ходе застолья между ними произошел конфликт, в результате чего хозяин дома схватился за молоток и ударил приятеля по голове.

В результате жителя Лениногорска доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

Сотрудники полиции не смогли выяснить причину конфликта, так как хозяин дома заявил, что они оба были пьяны. Теперь подозреваемый – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.