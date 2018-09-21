В Татарстане в 2019 году начнут благоустраивать пляжи. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов.

- Только начали приводить в порядок парки, скверы, дворы. На следующий год в этой программе примут участие пляжи, - цитирует «Татар-информ» слова президента. - У нас по большому счету нет нормальных пляжей.

Минниханов также добавил, что с начала года на воде погибло почти 70 человек.

- Почему это происходит? Потому что не обучаем плаванию, а всех детей надо этому обучать. Во всех районах, где не было бассейнов, их в этом году построили. Конечно же, если организовать места для купания, там можно поставить людей, которые бы контролировали и плавание, и распитие спиртных напитков, - сказал он.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Мамадыше на берегу Вятки появится первый в Татарстане двухуровневый пляж стоимостью 9,6 млн рублей.

На первом уровне пляжа оборудуют деревянные настилы, установят зонтики, а на втором ярусе разместят детский бассейн, летнее кафе, душевые, раздевалки. Работы должны быть завершены к 20 октября.