В Казани мужчина ограбил девушку, а затем надругался над ней

В Казани 25-летний местный житель ограбил девушку, а затем надругался над ней, сообщает прокуратура РТ.

Инцидент произошел ночью 8 июля этого года.

- Будучи в нетрезвом состоянии, молодой человек возле старой лодочной станции в Кировском районе города напал на незнакомую девушку. Под угрозой ножа он похитил у нее золотую цепочку стоимостью 10 тыс рублей, а затем надругался над ней, - рассказали в ведомстве.

Свою вину мужчина полностью признал. В отношение него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту были возбуждены уголовные дела по ст. 62 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия), а также ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.