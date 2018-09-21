В Казани в озере в парке Победы массово умирает рыба

В Казани в озере в парке Победы массово гибнет рыба, передает телеканал «Татарстан24».

По словам местных жителей, у берега озера скопилось огромное количество умирающей рыбы.

- Воду в озере отравили, вот рыба и гибнет. И это уже не в первый раз. Ранее тоже были такие случаи, - говорится в сообщении.

Сообщается, что экологи уже взяли пробы воды. После результата экспертизы станет ясно — это природный или человеческий фактор стал причиной ЧП.

Напомним, ранее мы писали о том, что в апреле в казанском поселке Дербышки в озере Комсомольское произошла массовая гибель рыбы.