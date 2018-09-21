Строителям «Самара Арены» не выплатили зарплаты: в Татарстане возбудили уголовное дело

Следственный комитет по РТ возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам компании ООО «СМАРТ-Инжиниринг». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Гражданам, чьи трудовые права были нарушены, следует обращаться в следственный отдел по адресу: город Казань, улица Наки Исанбета, дом 57, либо аппарат СУ СК России по РТ по адресу: город Казань, улица Большая Красная, дом 39, - говорится в тексте сообщения.

Отметим, что сотрудники, которые занимались строительством стадиона к чемпионату мира по футболу, не получили выплаты с апреля по август этого года. Сумма долга составляет более 2 млн рублей.