В Казани один из троллейбусных маршрутов перестанет ходить

В Казани с 22 сентября временно перестанет ходить троллейбусный маршрут №13 «ул.Халитова-ул.Ленинградская». Как сообщили в исполкоме города, это связано с ремонтом проезжей части на отрезке улицы Максимова от улицы Дементьева до улицы Ленинградская.

- С 20 августа троллейбус №13 курсировал по сокращенному маршруту, до улицы Дементьева, и назывался «ул.Халитова - ул.Дементьева». Однако это привело к снижению его востребованности. В связи с этим было принято решение закрыть его до окончания дорожных работ, - рассказали в мэрии.

Так, на это время для удобства пассажиров будет увеличено количество троллейбусов на направлениях: на маршрут №1 будет выходить на 2 троллейбуса больше, №5 – на 5 штук, а №8 – на 3 единицы.

Кроме того, в связи с ремонтом улицы Максимова, некоторые автобусы поменяли схему движения. Теперь автобусы №6, 33, 37, 53, 60 следуют по улицам О.Кошевого – Ижевская – Максимова – Дементьева – Академика Павлова – Айдарова – Ленинградская, далее по маршрутам;

№18 следует по улицам О.Кошевого – Ижевская – Максимова – Дементьева – Академика Павлова – Айдарова, далее по маршруту;

№40, 42, 78, 92с, 93 следуют по улицам Копылова – Ленинградская (без заезда на улицы О.Кошевого и Максимова), далее по маршрутам;

№89 следует в направлении улицы Беломорская - по улицам Копылова – Тэцевская – Дементьева – О.Кошевого – Ленинградская, далее по маршруту.