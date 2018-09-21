В Татарстане при взрыве на газозаправочной станции обгорел рабочий

В Татарстане при взрыве на газозаправочной станции обгорел 54-летний рабочий, сообщили в Следственном комитете РТ.

По данным следствия, взрыв произошел 27 августа этого года на станции «IRBIS», принадлежащей ООО «Транзит-Сервис», расположенной на 847 километре федеральной трассы М7 «Волга» Пестречинского района.

- В результате пострадал 54-летний сотрудник станции. Мужчина был доставлен в больницу с диагнозом: термический ожог 2-3 степени, 40-42 % ожога головы, лица, грудной клетки, верхних конечностей, шок 2 степени, - рассказали в Следкоме.

Отмечается, что взрыв произошел из-за халатности сотрудников, которые должны были следить за технической исправностью оборудования.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Расследование продолжается.