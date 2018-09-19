Между улицей Фучика и проспектом Победы открылся обновленный бульвар, длиной 700 метров

До благоустройства бульвар находился в запущенном состоянии и использовался только в качестве транзита

Обновленный бульвар берет начало около дома 116а на проспекте Победы, напротив Мегастроя, и тянется до улицы Фучика. По словам местных жителей, раньше здесь был «кошмар», шла беспорядочная торговля и никто не мог навести порядок.

- Впервые за 30 лет преобразили это место. У нас же здесь не было никаких парков, а теперь появился, - поделилась с корреспондентом ProKazan.ru радостью местная жительница.

В честь открытия учащихся близлежащих школ отпустили с уроков, поэтому на новом бульваре было не протолкнуться. Из «высоких» лиц присутствовали мэр Казани Ильсур Метшин и премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Проект благоустройства бульвара был разработан архитекторами с учетом пожеланий жителей микрорайона Азино, которые принимали участие в общественных слушаниях. В частности, жители попросили внести в новое пространство больше ярких цветов.

По словам заместителя главного архитектора города Дарьи Толовенковой, у бульвара еще нет названия и любой желающий может предложить свое.

- Мы очень долго об этом думали, с одной стороны расположен проспект Победы, с другой Фучика, поэтому люди сами должны выбрать название. При разговоре с местными жителями очень часто звучало слово «уют» и «тепло», - рассказала Толовенкова.