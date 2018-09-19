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Между улицей Фучика и проспектом Победы открылся обновленный бульвар, длиной 700 метров
18:37, сегодня18
Казань сегодня: новый митинг, учителя с мессенджерами и брачный договор Мусина
20:02, сегодня
Мусоросжигательный завод и новые пробки: как Осиново стало эпицентром городских проблем
17:23, сегодня21
В Казани закрыли детский центр, воспитанники которого рассказали о пытках и насилии
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Шубы со скидкой 40 процентов: в Казани пройдет выставка-продажа Кировской Меховой Фабрики
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В Казани вор попытался убежать от охраны магазина по крышам машин
16:11, сегодня11
В Казани суд переназначил слушания о расторжении брачного договора Роберта Мусина
15:03, сегодня27
Идея для обеда: как мы ходили в хороший казанский ресторан и не оставили там всю зарплату
Одну из российских компаний оштрафовали за свинину в халяльной колбасе
14:24, сегодня24
В Татарстане жена улетела в свадебное путешествие одна из-за долгов мужа
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13:06, сегодня35
30 000 банок в час: как работает новый пивоваренный завод "Белый Кремль"
В Татарстане построят четыре новых реабилитационных центра‍
12:43, сегодня8
Как сэкономить на покупке жилья - ТОП самых дешёвых квартир в Казани
12:10, сегодня8
Неужели все зря?! Онкобольную из Казани врачи отправили домой из-за нехватки денег
11:52, сегодня68
ВТБ Факторинг вновь признан «Лидером рынка» по версии рейтингового агентства «Эксперт РА»
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В Татарстане водитель BMW попытался обогнать грузовик и погиб
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В Казани учителям "порекомендовали" перестать общаться с родителями через мессенджеры
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В Казани вновь пройдет митинг против пенсионной реформы
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09:41, сегодня3
В Татарстане мужчина на ходу выпал из «Камаза» и погиб
09:29, сегодня6
В Казани стартовал отопительный сезон
09:25, сегодня13
Несколько поселков Казани и тысячи человек остались без воды из-за аварии
09:02, сегодня16
Афиша: 100 видов спорта на одной площадке, разговор о современном искусстве и "АК-47"
07:00, сегодня
Сегодня в Казани ожидается +20 градусов
06:19, сегодня
Сестра парня, разбившегося на «Гелендвагене»: «Ему дали покататься»
23:13, 20.09.201825
Казань сегодня: освобождение владелицы "Булгарии", 220 млн рублей из банка и вновь ветеран
20:00, 20.09.20187
Владелицу затонувшей «Булгарии» выпустили из колонии на 6 лет раньше срока
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СК о смерти двух мужчин в пылающей "Ладе": пожар мог возникнуть из-за неполадок
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16:25, 20.09.201849
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"Угонщиком" Gelandewagen, погибшим в ДТП с мостом в Казани, оказался сирота из Осиново
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Казанский Кремль о скандале с долгом ветерана: "Случай вопиющий"
14:19, 20.09.201842
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за минусовой температуры
14:03, 20.09.20186
Утвержден график переноса праздников в 2019 году‍
13:11, 20.09.20186
В Татарстане мужчина поджег сарай бывшей тещи, чтобы восстановить отношения с экс-супругой
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В Казани из офиса банка похитили почти четверть миллиарда рублей
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Появилось видео из дома в Татарстане, где молодая мать изрезала ножом сына
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В Казани возбудили дело после смерти школьницы, найденной на козырьке подъезда
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В России в 2019 году начнут выдавать новые автомобильные номера
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В Татарстане в сгоревшей машине нашли два трупа
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Сегодня в Казани ожидается +16 градусов
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Правила жизни легендарного российского дрессировщика Виталия Смолянца
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Как казанцам выбрать охранную компанию, чтобы надежно защитить свою жизнь и имущество
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Из-за отсутствия результатов. Под Казанью уволили всех сотрудников Свияжского заказника
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Казань сегодня: новый митинг, учителя с мессенджерами и брачный договор Мусина

Казань сегодня: новый митинг, учителя с мессенджерами и брачный договор Мусина
16+
ProKazan.ru составил топ новостей за сегодня

Несколько поселков Казани и тысячи человек остались без воды из-за аварии

В Кировском районе Казани воды лишились несколько поселков и около 7 500 человек, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Все началось накануне в 22:00, когда на территории садового товарищества «Волга» прорвало водопроводную трубу диаметром 50 сантиметров.

В Казани учителям «порекомендовали» перестать общаться с родителями через мессенджеры

В Казани учителям в школах порекомендовали перестать переписываться и создавать классные и школьные группы в мессенджерах и соцсетях, информацию о рекомендательном письме подтвердили в пресс-службе исполкома города.

В Казани суд переназначил слушания о расторжении брачного договора Роберта Мусина

Сегодня в Арбитражном суде РТ отложили слушания о возможном расторжении брачного договора Лидии и Роберта Мусиных, ранее с таким иском обратились два истца — ООО "Аида и Д" (владела аффилированной с Мусиным сетью "Белый Ветер Цифровой") и ПАО "Татфондбанк" в лице АСВ.

Брачный договор спустя 10 лет брака был заключен 28 июня 2018 года, то есть уже после того, как Роберта Мусина признали банкротом. Истцы полагают, что документ подписали для уменьшения конкурсной массы. Однако представитель Мусиных опроверг подобные доводы, заявляя, договор заключили для защиты интересов супругов и их несовершеннолетних детей.

В Казани закрыли детский центр, воспитанники которого рассказали о пытках и насилии

В Казани суд закрыл подростковый реабилитационный центр, воспитанники которого жаловались на пытки и насилие, сообщили в правозащитной организации "Зона права". Суд удовлетворил иск прокуратуры.

В Казани вновь пройдет митинг против пенсионной реформы

В Казани в субботу, 22 сентября, в сквере им. Тинчурина пройдет новый митинг против пенсионной реформы, его организует КПРФ. Начало в 11:00, сообщили организаторы, которые согласовали акцию в исполкоме.

Акция протеста против пенсионной реформы является всероссийской, сообщил депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев и призвал несогласных с ней выйти на митинг.

N. Vildanov, 21.09.2018, 20:02
Тэги: Происшествия
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