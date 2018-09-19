Казань сегодня: новый митинг, учителя с мессенджерами и брачный договор Мусина

ProKazan.ru составил топ новостей за сегодня

Несколько поселков Казани и тысячи человек остались без воды из-за аварии

В Кировском районе Казани воды лишились несколько поселков и около 7 500 человек, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Все началось накануне в 22:00, когда на территории садового товарищества «Волга» прорвало водопроводную трубу диаметром 50 сантиметров.

В Казани учителям «порекомендовали» перестать общаться с родителями через мессенджеры

В Казани учителям в школах порекомендовали перестать переписываться и создавать классные и школьные группы в мессенджерах и соцсетях, информацию о рекомендательном письме подтвердили в пресс-службе исполкома города.

В Казани суд переназначил слушания о расторжении брачного договора Роберта Мусина

Сегодня в Арбитражном суде РТ отложили слушания о возможном расторжении брачного договора Лидии и Роберта Мусиных, ранее с таким иском обратились два истца — ООО "Аида и Д" (владела аффилированной с Мусиным сетью "Белый Ветер Цифровой") и ПАО "Татфондбанк" в лице АСВ.

Брачный договор спустя 10 лет брака был заключен 28 июня 2018 года, то есть уже после того, как Роберта Мусина признали банкротом. Истцы полагают, что документ подписали для уменьшения конкурсной массы. Однако представитель Мусиных опроверг подобные доводы, заявляя, договор заключили для защиты интересов супругов и их несовершеннолетних детей.

В Казани закрыли детский центр, воспитанники которого рассказали о пытках и насилии

В Казани суд закрыл подростковый реабилитационный центр, воспитанники которого жаловались на пытки и насилие, сообщили в правозащитной организации "Зона права". Суд удовлетворил иск прокуратуры.

В Казани вновь пройдет митинг против пенсионной реформы

В Казани в субботу, 22 сентября, в сквере им. Тинчурина пройдет новый митинг против пенсионной реформы, его организует КПРФ. Начало в 11:00, сообщили организаторы, которые согласовали акцию в исполкоме.

Акция протеста против пенсионной реформы является всероссийской, сообщил депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев и призвал несогласных с ней выйти на митинг.