В Казани вор попытался убежать от охраны магазина по крышам машин

В Казани вор, попытавшийся украсть красную рыбу из магазина на Достоевского, вынужден был бежать от охраны по крышам автомобилей, об этом сообщает пресс-служба ЧОП «Дельта».

Накануне вечером мужчина возрастом примерно 45 лет набрал в рюкзак красную рыбу, после чего попытался сбежать. Когда сотрудники магазина попытались его задержать, то он разбил бутылку и порезал руку одного из продавцов, после чего выбежал на улицу.

Прибывшие на место сотрудники группы быстрого реагирования попытались снять вора с крыши автомобиля, но он залез под автомобиль и стал резать живот осколком бутылки.

Прибывшим полицейским мужчина рассказал, что болен ВИЧ, раком крови и шизофренией, его доставили в отдел полиции.