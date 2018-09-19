Жилищники о скандале с ветераном: «Порой очень сложно донести, что оплачивать нужно все»

Проблему c представителями старших поколений прокомментировал директор УК «Уютный дом» Марат Нуриев

Директор другой крупной управляющей компании в Казани «Уютный дом» Марат Нуриев прокомментировал ProKazan.ru скандал с отключением электричества у ветерана Великой Отечественной войны. Давать оценку действиям коллег он не стал, но рассказал, что до представителей старшего поколения порой сложно донести, что необходимо оплачивать общедомовые нужды.

- У меня на участке тоже есть семья с ветераном. В пятикомнатной квартире проживают 12 человек, все преклонного возраста, - прокомментировал Марат Нуриев. - Долг у них больше миллиона. Они оплачивают электричество, воду по счетчикам, а то, что, допустим, в подъезде работает лампочка или капремонт делается раз в 30 лет, учитывать отказываются. Молодежи проще донести, изменения в законодательстве, но представителям старшего поколения, тем более, коммунистам - очень сложно. Они просто вычеркивают некоторые пункты из списка оказанных услуг и не платят.

Напомним, что управляющая компания в Авиастроительном районе Казани за долги отключила электричество ветерану войны. Фронтовик отказывался оплачивать некоторые услуги ЖКХ. В какой-то момент долг вместе с пени превысил 45 тысяч рублей. Взыскивать деньги к дедушке пришли коллекторы, ветеран пожаловался на угрозы. Впрочем, фронтовик оказался не из робкого десятка: он обратился за помощью к журналистам. В результате общественного резонанса глава управляющей компании был уволен. Извиняться к ветерану пришел глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев, который тоже получил выговор. По факту угроз проверку проводят прокуратура и МВД республики.