Афиша: 100 видов спорта на одной площадке и разговор о современном искусстве

Портал ProKazan.ru рассказывает, как интересно можно провести свой досуг в Казани на этих выходных и следующей неделе

ПАРКИ И СКВЕРЫ

Фестиваль «Мы - это Мир» (0+)

Горкинско-Ометьевский лес, 21 сентября, 15:00

Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче» (0+)

Парк Горького, 22 сентября, 12:00

Оркестр Театра на Булаке (6+)

Горкинско-Ометьевский лес, 23 сентября, 15.00

Исторические танцы, мастер-класс (6+)

Лядской сад, 23 сентября, 18:00

КОНЦЕРТ

Rickey F

Диско-клуб «Пирамида», 23 сентября, 19.00

Билеты: 500 рублей

Молодой московский рэпер приедет с масштабным туром, в рамках которого презентует два крупных релиза — полюбившийся слушателям «Fantome-1» и еще не вышедший «FLASHFORWARD».

Инструментальная музыка

Дом-музей Аксенова, вход свободный

В программе концерта прозвучат классические произведения в исполнении студентов Казанской государственной консерватории.



ТЕАТР

«Дядюшкин сон», Ф.М. Достоевский (12+)

Театр им. Качалова, 22 сентября, 18.00

Билеты: 150–770 рублей

Обыкновенная история в двух действиях.

«Глумов», А.Н. Островский (12+)

Театр им. Качалова, 23 сентября, в 18.00

Стоимость билетов: 150–770 рублей

Современная история в двух действиях.

«Дон Жуан», Ж.-Б. Мольер (16+)

Театр им. Качалова, 26 сентября, 18.00

Стоимость билетов: 200–1000 рублей

Комедия в двух действиях.

СПОРТ

Семейный спортивный фестиваль «Multi sport expo» (4+)

«Казань Арена», 22–23 сентября, 500 рублей

Выступления спортсменов, флешобы, розыгрыши. Более 100 видов спорта на одной площадке!

ВСТРЕЧА

Открытая встреча «Диалог с городом»

Музей-заповедик «Остров-град Свияжск», 22 сентября, 15:00

Разговор о поисках места корней в жизни современного человека, татарской идентичности, фольклорно-антропологических исследованиях. Выступление всемирно известного иранского муралиста (стрит-арт художника) Мехди Гаданьялу. Вход свободный.