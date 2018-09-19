Афиша: 100 видов спорта на одной площадке и разговор о современном искусстве

ПАРКИ И СКВЕРЫ
Фестиваль «Мы - это Мир» (0+)
Горкинско-Ометьевский лес, 21 сентября, 15:00
Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче» (0+)
Парк Горького, 22 сентября, 12:00
Оркестр Театра на Булаке (6+)
Горкинско-Ометьевский лес, 23 сентября, 15.00
Исторические танцы, мастер-класс (6+)
Лядской сад, 23 сентября, 18:00
КОНЦЕРТ
Rickey F
Диско-клуб «Пирамида», 23 сентября, 19.00
Билеты: 500 рублей
Молодой московский рэпер приедет с масштабным туром, в рамках которого презентует два крупных релиза — полюбившийся слушателям «Fantome-1» и еще не вышедший «FLASHFORWARD».
Инструментальная музыка
Дом-музей Аксенова, вход свободный
В программе концерта прозвучат классические произведения в исполнении студентов Казанской государственной консерватории.
ТЕАТР
«Дядюшкин сон», Ф.М. Достоевский (12+)
Театр им. Качалова, 22 сентября, 18.00
Билеты: 150–770 рублей
Обыкновенная история в двух действиях.
«Глумов», А.Н. Островский (12+)
Театр им. Качалова, 23 сентября, в 18.00
Стоимость билетов: 150–770 рублей
Современная история в двух действиях.
«Дон Жуан», Ж.-Б. Мольер (16+)
Театр им. Качалова, 26 сентября, 18.00
Стоимость билетов: 200–1000 рублей
Комедия в двух действиях.
СПОРТ
Семейный спортивный фестиваль «Multi sport expo» (4+)
«Казань Арена», 22–23 сентября, 500 рублей
Выступления спортсменов, флешобы, розыгрыши. Более 100 видов спорта на одной площадке!
ВСТРЕЧА
Открытая встреча «Диалог с городом»
Музей-заповедик «Остров-град Свияжск», 22 сентября, 15:00
Разговор о поисках места корней в жизни современного человека, татарской идентичности, фольклорно-антропологических исследованиях. Выступление всемирно известного иранского муралиста (стрит-арт художника) Мехди Гаданьялу. Вход свободный.