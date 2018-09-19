Сестра парня, разбившегося на «Гелендвагене»: «Ему дали покататься»

Родные парня говорят, что погибший и владелец автомобиля были приятелями

Сестра погибшего в аварии с «Гелендвагеном» 24-летнего молодого человека рассказала ProKazan.ru свою версию произошедшего. Она уверена, что ее брат не угонял дорогой автомобиль.

- Он был знаком с владельцем автомобиля, наверное, они пили вместе и тот дал покататься. Но он не мог угнать «Гелендваген», это машина, которую можно открыть только ключом! - сообщила редакции ProKazan.ru сестра погибшего Динара.

Напомним, что утром 18 сентября в Казани в опору железнодорожного моста въехал автомобиль «Мерседес-Гелендваген». За рулем автомобиля оказался 24-летний парень-сирота из поселка Осиново. Выяснилось, что дорогая машина ему не принадлежит, а за плечами у него судимость за кражу. Владелец авто написал заявление в полицию об угоне.