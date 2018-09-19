СК о смерти двух мужчин в пылающей «Ладе»: пожар мог возникнуть из-за неполадок

В Следственном комитете РТ прокомментировали смерть двух жителей Мензелинского района 55 и 38 лет, который были найдены в сгоревшей "Ладе Приора" днем 18 сентября.

- Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем в ходе курения и употребления спиртных напитков. Кроме того, пожар мог возникнуть из-за неполадок в автомобиле, - говорится в сообщении СК.

По данному факту назначены экспертизы, ведется доследственная проверка.

Напомним, тела были найдены на берегу реки Ик вблизи деревни Кряш-Шуран Муслюмовского района.