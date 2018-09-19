В казанском Кремле прокомментировали отмену транспортных льгот для «богатых» пенсионеров

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала отмену транспортных льгот для пенсионеров с доходом свыше 25 000 рублей, по ее словам, это не вызвано необходимостью экономить деньги.

По ее словам, выплаты в 90 рублей "предоставляются исключительно тем пенсионерам, которые не получают льготы по иным основаниям", то есть не являются инвалидами, ветеранами труда.

Она отметила, что это решение было принято в соответствии с планами, которые предусматривают "адресную помощь тем, кто в этой помощи больше нуждается".

Напомним, ранее сообщалось, что эта мера позволит сэкономить около 75 млн рублей.