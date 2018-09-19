Неужели все зря?! Онкобольную из Казани врачи отправили домой из-за нехватки денег

Собранных 2 миллиона не хватило, а благотворительные фонды отказывают, не задумываясь

Онкобольную из Казани Лилию Нуруллину, деньги на лечение которой собирали читатели ProKazan.ru, турецкие врачи отправили домой. Лилия успела собрать около 2 миллионов рублей, но для продолжения лечения ей не хватает чуть больше 3 миллионов. Сейчас она проходит курс химиотерапии на дому.

- После того, как я прошла весь курс радиотерапии и у нас не было всей суммы на иммунотерапии, меня отправили домой на 1,5 месяца, - рассказала Лилия порталу ProKazan.ru. - Сейчас я принимаю химиопрепарат в таблетках, в общем будет два курса, и в конце октября врачи ждут меня на контрольную позитронно-эмиссионную томографию и дальнейшее лечение.

Лилия призналась, что чувствует большую слабость, и старается отдыхать. Хотя при ее состоянии самочувствие оценивается как удовлетворительное.

- Чувствую себя как тюлень, если честно.. Встану и ложусь, сил почти нет. Химиотерапия дает свои побочные действия, но это терпимо.

Для продолжения лечения Лилии не хватает 3 149 000 рублей. Семья рассчитывала получить поддержку благотворительных фондов, но пока те дают только отказы.

- Мы обращались в «Подари жизнь», «Русфонд», «Адвита», «Милосердие», «Помоги.орг», «Предание», «Русь», «Православие», «Живой», частные и интернет-фонды. Кто-то сказал, что у него на год все расписано, кто-то, что помогает только детям. И ни один не сказал, что хотя бы подумает, - говорит родственница семьи Светлана Закирова.

Напомним, что Лилия Нуруллина лечится от саркомы мягких тканей. При этом девушку год лечили от рака легких - в России ей неправильно диагностировали злокачественную опухоль. На ее лечение всего требуется около 5 миллионов рублей, 2 из которых собрали неравнодушные жители. Возможно, среди наших читателей есть представители бизнеса, которые захотят помочь Лилии.

Реквизиты для оказания помощи Лилии Нуруллиной*



Сбербанк 4279 6200 2933 6808 Ильназ Ильясович Нуруллин (муж)

ВТБ 4714 8700 8826 4655 Ильназ Ильясович Нуруллин

Сбербанк 5469 6200 1547 4701 Рамзия Иглямовна Камалова (мать)

Qiwi кошелёк +79625613536



*в редакции имеются все необходимые подтверждающие документы