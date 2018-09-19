Появилось видео из дома в Татарстане, где молодая мать изрезала ножом сына

В Сети появилось видео из дома 24-летней женщины в селе Ютаза, которая изрезала ножом 8-месячного сына, сообщает телеканал "Эфир".

Отмечается, что 18 сентября мать-одиночка выпивала вместе с подругой и сожителем, в какой-то момент она схватилась за нож и ударила им несколько раз ребенка. После этого они вызвали врачей, ребенка с ранами шеи и живота госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Женщина и ее сожитель были задержаны, возбуждено дело по статье "Покушение на убийство". Свою вину мать признала. По словам местных чиновников, в сентябре в ее доме побывала спецкомиссия, и женщина обещала перестать пить и устроиться на работу.

- Органами опеки и попечительства ИК Ютазинского муниципального района проводилась процедура лишения женщины родительских прав. В рамках расследования уголовного дела следователем будет дана юридическая оценка действиям сотрудников органов попечительства и опеки по своевременности принятия решения о лишении родительских прав, а также изучена вся необходимая документация, - сообщили сегодня в Следственном комитете РТ.

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