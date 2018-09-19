В Казани возбудили дело после смерти школьницы, найденной на козырьке подъезда

В Казани возбудили дело после смерти 14-летней школьницы, найденной мертвой на козырьке подъезда по улице 2-я Азинская в Казани, информацию подтвердил источник Prokazan.ru.

Ученица одной из школ Советского района города была найдена мертвой вечером 13 сентября, ее тело было обнаружено на козырьке дома только спустя примерно 4 часа после ее смерти.

- После изучения всех обстоятельств 18 сентября было возбуждено дело по статье "Доведение до самоубийства". Расследованием занимается Следственный комитет, - сообщили ProKazan.ru.