Из-за отсутствия результатов. Под Казанью уволили всех сотрудников Свияжского заказника

В Татарстане в государственном природном комплексном заказнике "Свияжский" уволили всех сотрудников из-за отсутствия результатов деятельности, об этом стало известно сегодня на заседании Госкомитета РТ по биологическим ресурсам.

В ведомстве сменили двух директоров заказников, штатный состав охранной зоны Волжско-Камского заповедника, но это не все.

- За отсутствие результатов в работе были уволены все сотрудники заказника "Свияжский", - рассказал председатель комитета Федор Батков, передает "Татар Информ".

Напомним, ранее стало известно о том, что в госкомитете РТ по биологическим ресурсам был найден чиновник, который потратил больше, чем заработал за последние 3 года.

Кстати



Заказник образован с целью сохранения и восстановления естественных и искусственных экосистем реки Свияги, Свияжского залива Куйбышевского водохранилища и прилегающих пойменных участков, запасов промысловых и редких видов рыб, уникального природного ландшафта и биологического разнообразия.