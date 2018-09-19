Наверх
Топ-5 мест вблизи Казани, где можно собрать грибов
07:00, сегодня2
Сегодня в Казани ожидается +16 градусов
06:22, сегодня1
Казань сегодня: скандал с фронтовиком, экологи о МСЗ и мать напала на сына
20:10, 19.09.20182
Правила жизни легендарного российского дрессировщика Виталия Смолянца
19:23, 19.09.201811
Шубы со скидкой 40 процентов: в Казани пройдет выставка-продажа Кировской Меховой Фабрики
Как казанцам выбрать охранную компанию, чтобы надежно защитить свою жизнь и имущество
17:52, 19.09.2018
Из-за отсутствия результатов. Под Казанью уволили всех сотрудников Свияжского заказника
17:20, 19.09.201821
Синоптики предупреждают: в Казани похолодает до 0 градусов, ожидается сильный ветер
16:53, 19.09.20189
Идея для обеда: как мы ходили в хороший казанский ресторан и не оставили там всю зарплату
Бывший министр экологии Татарстана стал вице-президентом нефтяной компании
16:25, 19.09.201828
Как найти работу в Казани: осенняя подборка свежих вакансий
16:18, 19.09.201824
В Казани изуродовали дверь прокуратуры: возбуждено уголовное дело
16:08, 19.09.201816
30 000 банок в час: как работает новый пивоваренный завод "Белый Кремль"
В ноябре татарстанцы будут отдыхать четыре дня подряд
15:23, 19.09.201810
В РТ проверят сотрудника госкомитета по биоресурсам. Он потратил больше, чем заработал
15:19, 19.09.201810
В Татарстане молодая мать изрезала ножом 8-месячного сына
14:55, 19.09.201820
Первая неделя конкурса ProKazan.ru и Виферон: коты, единороги и русалки
Глава СКР поручил проверить скандал с ветераном в Казани, которому отключали свет
14:22, 19.09.201829
Госдума продлила срок скидок по штрафам за нарушение ПДД
14:07, 19.09.20189
В России появится сотовая сеть для чиновников и силовиков‍
12:53, 19.09.201818
В Татарстане отменят компенсации на проезд для "богатых" пенсионеров
12:10, 19.09.201835
Вице-мэр Казани о специальном налоге с туристов: "Он шел бы на благо города"
11:59, 19.09.201837
Неограниченный интернет в каждый дом: как безлимит меняет жизнь казанцев
11:45, 19.09.20182
"Аж в 3 раза": В одном из районов Татарстана зафиксирован зашкаливающий уровень суицидов
11:29, 19.09.201825
В Центре развития талантов Ак Барс Банка пройдет 1-ый в Поволжье форум бизнес-игр
11:12, 19.09.20181
Антимонопольщики заподозрили власти Казани в незаконном выделении земли под «Макдоналдс»
10:59, 19.09.201819
Убийство девушкой любовника в Казани: он перед этим ударил ее головой об аквариум
10:31, 19.09.201831
В Татарстане два парня погибли в "Ладе", упавшей с обрыва
10:11, 19.09.201812
Экологи разрешили строительство мусоросжигательного завода под Казанью
09:31, 19.09.201851
В Казани фронтовику за долги в квартире отключили свет. После этого был уволен глава УК
09:04, 19.09.201888
Блоги ProKazan.ru: почему не стоит бояться фотографировать в общественных местах
08:22, 19.09.20189
Грузия вместо Италии, Азербайджан вместо Германии: топ-10 стран, где казанцы провели лето
07:00, 19.09.201812
Сегодня в Казани похолодает до +12 градусов
06:18, 19.09.2018
Казань сегодня: дыра на Ершова, смерть на Gelandewagen и новое дело активистки
20:04, 18.09.20189
Казань 10 лет назад: убитый президент, сгоревшие дети и почти тонна конфискованной "травы"
20:00, 18.09.201810
Вторая неделя конкурса ProKazan.ru и Виферон: папа-герой и тайная жизнь домашних животных
19:46, 18.09.20181
Метшин побывал в казанском Центре для беременных, оказавшихся без дома
17:19, 18.09.201819
В Казани на базе КНИТУ у инженера нашли целый арсенал
16:38, 18.09.201838
В туалете колонии под Казанью был найден повешенным убийца
16:02, 18.09.201814
Дыра на Ершова: в казанском "Водоканале" заявили, что готовились к ней еще с пятницы
15:34, 18.09.201835
Власти поручили перевести территорию бывшей военной базы в Аракчино под застройку домами
14:24, 18.09.201820
Стал известен владелец Gelandewagen, водитель которого погиб в ДТП с мостом в Казани
13:48, 18.09.201825
Российский бизнес предупредил о росте цен на молочную продукцию‍ из-за решения о полках
12:59, 18.09.201823
Стала известна личность девочки, найденной мертвой на козырьке подъезда в Азино
12:00, 18.09.20184
В ГИБДД посоветовали объезжать часть улицы Ершова, где появилась огромная яма
11:31, 18.09.201825
В Казани разработают проект набережной от Речного порта до Кировской дамбы
11:10, 18.09.201831
В Челнах на пешеходном переходе водитель Toyota сбил женщину с двумя детьми
10:56, 18.09.201817
СМИ: погибший водитель Gelandewagen, который врезался в мост в Казани, был угонщиком
10:36, 18.09.201835
Его раунды в баттлах отметил сам Oxxxymiron. В Казань приезжает российский рэпер Rickey F
10:33, 18.09.201811
ВТБ Капитал Инвестиции запустил онлайн-сервисы для получения налогового вычета
10:15, 18.09.2018
Из Казани собираются открыть прямые авиарейсы в Мюнхен и Вену
10:12, 18.09.201817
В Татарстане более 4 тысяч жительниц получат пособие на первенца
09:26, 18.09.201811
На дороге по улице Ершова появился провал глубиной в 7,5 метров
09:24, 18.09.201847
В Казани водитель Gelandewagen врезался в железнодорожный мост и погиб
08:59, 18.09.201849
Винтажный кумган, автограф Роналду и биткойны: 10 необычных вещей, которые продают казанцы
07:00, 18.09.201816
Сегодня в Казани воздух прогреется до +17 градусов
06:18, 18.09.20183
БДСМ при ребенке и борьба с татарским. В отношении активистки из РТ возбудили новое дело
00:00, 18.09.201855
Казань сегодня: повышение стоимости проезда, смерть полицейского в РТ и парковки
20:12, 17.09.201811
Европейский стиль в гардеробе
17:29, 17.09.2018
В Казани 17-летняя студентка Банковской школы воткнула нож в спину парню на вечеринке
17:19, 17.09.201849
Сын главы "Метроэлектротранса" возглавил Роструд по Татарстану
16:59, 17.09.201869
Разновидности кредитов
16:53, 17.09.2018
Ак Барс Банк и Московская биржа проведут совместный семинар в Казани
16:18, 17.09.2018
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

Сегодня в Казани ожидается +16 градусов

Сегодня в Казани ожидается +16 градусов
16+
Фото: Гидрометцентр РТ

Сегодня, 20 сентября, в Казани ожидается облачная погода, днем небольшой дождь. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем 14-16 градусов тепла. 

Люция Кашапова, 20.09.2018, 06:22
Тэги: Погода
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин20 сентября 2018, 06:57
Зима не за горами.
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 186
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru