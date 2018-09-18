Как найти работу в Казани: осенняя подборка свежих вакансий

Сейчас в Казани более 35 000 открытых вакансий. Чаще всего жители Казани ищут работу администратором, водителем и бухгалтером. Но как мы знаем, чем больше спрос, тем выше конкуренция. Зачастую на поиск работы у казанцев уходят месяцы.
ГородРабот.ру нашёл способ помочь жителям Казани. Эксперты собрали самые свежие и перспективные вакансии Казани и собрали их в один список. Здесь найдётся дело для каждого.
ТОП свежих вакансий в Казани
Тренинг-менеджер
Торговой сеть “Пятёрочка” ищет тренинг-менеджера. От кандидата требуется высшее образование и опыт работы обучения персонала.
Обязанности тренинг-менеджера:
● Обучение персонала: от кассира до супервайзера;
● Организация система наставничества;
● Проведение аттестации;
● Анализ результатов анкет обратной связи.
Зарплата - от 40 000 рублей.
Бухгалтер
Компания по производству труб “Фиолент” ищет бухгалтера. Вакансия подойдёт как опытному сотруднику, так и начинающему специалисту.
Обязанности бухгалтера:
● Учёт материалов и ГСМ;
● Обработка авансовых отчётов;
● Расчёты с подотчётными лицами.
Зарплата - от 25 000 рублей.
Оператор-комплектовщик
Департамент продовольствия и социального питания Казани ищет оператора-комплектовщика. Эта вакансия идеально подойдёт для начинающих - работодатель предусматривает работу без опыта.
Обязанности оператора-комплектовщика:
● Приём заявок;
● Ввод сводных накладных;
● Ведение отчётности.
Зарплата - от 22 000 рублей.
Управляющий в кафе
Кафе “Кремлёвская набережная” ищет управляющего. От кандидата требуется умение планировать бюджет и вести финансовую отчётность, а также умение пользоваться iiko - программой для ресторанов.
Обязанности управляющего:
● Организация работы в кафе;
● Соблюдение стандартов чистоты, качества обслуживания гостей,
качества подачи блюд и так далее.
Зарплата - от 30 000 рублей.
Специалист контакт-центра
Страховая группа АК БАРС ищет специалиста Call-центра. Опыт работы не требуется, сотрудника обучают всему походу дела.
Обязанности специалиста Call-центра:
● Приём входящих звонков;
● Консультирование клиентов;
● Осуществление записи к специалистам.
Зарплата - от 18 600 рублей.
Java разработчик
Центральный банк Российской Федерации в Казани ищет разработчика Java. От кандидата не требуется опыт работы, нужно только наличие определённого набора навыков. Обязанности разработчика Java:
● Разработка платёжной системы Банка России;
● Улучшение процессов разработки.
Зарплата оговаривается на собеседовании.
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