Как найти работу в Казани: осенняя подборка свежих вакансий

Эксперты собрали самые свежие и перспективные вакансии Казани и собрали их в один список

Сейчас в Казани более 35 000 открытых вакансий. Чаще всего жители Казани ищут работу администратором, водителем и бухгалтером. Но как мы знаем, чем больше спрос, тем выше конкуренция. Зачастую на поиск работы у казанцев уходят месяцы.

ГородРабот.ру нашёл способ помочь жителям Казани. Эксперты собрали самые свежие и перспективные вакансии Казани и собрали их в один список. Здесь найдётся дело для каждого.

ТОП свежих вакансий в Казани

Тренинг-менеджер

Торговой сеть “Пятёрочка” ищет тренинг-менеджера. От кандидата требуется высшее образование и опыт работы обучения персонала.

Обязанности тренинг-менеджера:

● Обучение персонала: от кассира до супервайзера;

● Организация система наставничества;

● Проведение аттестации;

● Анализ результатов анкет обратной связи.

Зарплата - от 40 000 рублей.

Бухгалтер

Компания по производству труб “Фиолент” ищет бухгалтера. Вакансия подойдёт как опытному сотруднику, так и начинающему специалисту.

Обязанности бухгалтера:

● Учёт материалов и ГСМ;

● Обработка авансовых отчётов;

● Расчёты с подотчётными лицами.

Зарплата - от 25 000 рублей.

Оператор-комплектовщик

Департамент продовольствия и социального питания Казани ищет оператора-комплектовщика. Эта вакансия идеально подойдёт для начинающих - работодатель предусматривает работу без опыта.

Обязанности оператора-комплектовщика:

● Приём заявок;

● Ввод сводных накладных;

● Ведение отчётности.

Зарплата - от 22 000 рублей.

Управляющий в кафе

Кафе “Кремлёвская набережная” ищет управляющего. От кандидата требуется умение планировать бюджет и вести финансовую отчётность, а также умение пользоваться iiko - программой для ресторанов.

Обязанности управляющего:

● Организация работы в кафе;

● Соблюдение стандартов чистоты, качества обслуживания гостей,

качества подачи блюд и так далее.

Зарплата - от 30 000 рублей.

Специалист контакт-центра

Страховая группа АК БАРС ищет специалиста Call-центра. Опыт работы не требуется, сотрудника обучают всему походу дела.

Обязанности специалиста Call-центра:

● Приём входящих звонков;

● Консультирование клиентов;

● Осуществление записи к специалистам.

Зарплата - от 18 600 рублей.

Java разработчик

Центральный банк Российской Федерации в Казани ищет разработчика Java. От кандидата не требуется опыт работы, нужно только наличие определённого набора навыков. Обязанности разработчика Java:

● Разработка платёжной системы Банка России;

● Улучшение процессов разработки.

Зарплата оговаривается на собеседовании.

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